Бастрыкин взял на личный контроль дело об убийстве семьи адмирала

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту убийства жены и сына отставного адмирала Леонида Лобанова в Санкт-Петербурге.
Бастрыкин взял на личный контроль дело об убийстве семьи адмирала
  • РИА Новости

Как сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу СК, дело находится на контроле центрального аппарата.

Отмечается, что Бастрыкин дал указание провести полномасштабное расследование и в кратчайшие сроки установить лицо, причастное к совершению преступления.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в квартире на улице Бутлерова были обнаружены тела жены и сына отставного контр-адмирала Леонида Лобанова. По данным агентства, Лобанов погиб в середине июля в районе железнодорожной станции в Калининском районе Петербурга. 

СК возбудил дело об убийстве двух человек.

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