«Наладить эффективное взаимодействие»: Мишустин утвердил вице-премьеров в качестве кураторов федеральных округов

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил вице-премьеров в качестве кураторов федеральных округов. Наличие кураторов, отметил глава кабмина, позволит наладить эффективное взаимодействие между округами. В новом статусе вице-премьеры должны будут отвечать за такие направления, как инвестиционная привлекательность, повышение результативности бюджетных расходов, комплексное социально-экономическое развитие территорий. О необходимости распределить кураторство над округами между вице-премьерами в ходе прямой линии говорил президент Владимир Путин.

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил вице-премьеров кураторами федеральных округов. О таком решении глава правительства заявил в ходе совещания 19 июля.

Согласно распоряжению Мишустина, за Сибирский федеральный округ будет отвечать Виктория Абрамченко, за Уральский федеральный округ — Юрий Борисов. Куратором Северо-Западного федерального округа станет Татьяна Голикова, Центрального федерального округа — Дмитрий Григоренко. В ведение Александра Новака поступит Северо-Кавказский федеральный округ, Марата Хуснуллина — Южный федеральный округ, Юрия Трутнева — Дальневосточный федеральный округ. Кроме того, Трутнев остаётся куратором Арктики. Дмитрий Чернышенко будет куратором Приволжского федерального округа.

Как подчеркнул глава кабмина в ходе совещания, решения о назначении ответственных за округа принимались с учётом их профессионального опыта, знаний и выполняемого круга задач.

В новом статусе вице-премьеры должны будут отвечать за такие направления, как инвестиционная привлекательность, повышение результативности бюджетных расходов, комплексное социально-экономическое развитие вверенных территорий.

Они также будут курировать разработку и реализацию инвестиционных, национальных проектов и госпрограмм на закреплённой территории, а также вопросы госрегулирования в сфере предоставления регионам финансовой помощи.

«Достижение общенациональных целей развития, результатов национальных проектов, реализация потенциала каждого региона требуют формирования современной, гибкой и эффективной системы управления. Решение о назначении кураторов федеральных округов из числа заместителей председателя правительства продиктовано именно этой логикой», — говорится в сообщении кабмина.

На совещании с вице-премьерами Мишустин напомнил, что поручение закрепить кураторство над округами за всеми заместителями председателя правительства дал в ходе прямой линии президент Владимир Путин. Глава кабмина также обратил внимание, что координировать действия кураторов будет правительственная комиссия по региональному развитию во главе с Маратом Хуснуллиным.

РИА Новости

© Алексей Никольский

«Это позволит наладить эффективное взаимодействие между округами, что особенно важно с учётом необходимости совместной работы по реализации масштабных инфраструктурных проектов в регионах на стыке различных отраслей», — отметил премьер.

Работа вице-премьеров, подчеркнул он, должна быть направлена на социальное развитие и обеспечение экономического роста округов, «чтобы жизнь каждого гражданина менялась к лучшему».

«Каждый из вас на закреплённой территории будет ответственным за её социальное развитие, за то, насколько эффективно расходуются бюджетные средства, отвечают ли эти траты запросам людей и как соблюдается бюджетная дисциплина», — сообщил Мишустин.

Напомним, в ходе прямой линии 30 июня Владимир Путин, отвечая на вопрос одного из зрителей, почему курирующий вице-премьер есть только у Дальнего Востока, сказал, что правительство подготовит соответствующие предложения, чтобы куратор был у каждой отдельной территории, так как эта практика «в целом себя оправдывает».

«Договорились о том, что председатель правительства представит предложения, связанные с тем, чтобы руководители правительства, вице-премьеры занимались кураторством отдельных территорий. На мой взгляд, это обоснованно, имея в виду то, что контакт с территориями, лучшее погружение в проблемы территорий будет более прочным, более постоянным. Надеюсь, это приведёт к тому, что решения, которые принимаются в центре, будут доводиться более осмысленно, более точно и с большим эффектом для территорий», — пояснил президент.

Комментируя решение об утверждении вице-премьеров в качестве кураторов регионов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что институт полномочных представителей главы государства в федеральных округах и кураторство над территориями никак не подменяют друг друга.

«Это разделение функций. У правительства речь идёт чисто об экономике, о реализации планов экономического развития. А полпреды осуществляют общую координацию работы иных органов. Поэтому это никоим образом не подменяет друг друга», — пояснил он.