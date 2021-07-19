Мишустин назначил вице-премьеров кураторами федеральных округов
- © РИА Новости / Дмитрий Астахов
Об этом Мишустин заявил в ходе совещания с вице-премьерами.
В частности, за Центральный федеральный округ будет отвечать Дмитрий Григоренко, за Сибирский — Виктория Абрамченко.
Северо-Западный округ будет курировать Татьяна Голикова, Уральский — Юрий Борисов, Южный — Марат Хуснуллин, Приволжский — Дмитрий Чернышенко, Северо-Кавказский — Александр Новак.
Как уточняется, работу вице-премьеров по развитию регионов будет курировать правительственная комиссия по региональному развитию.
Ранее появилась информация, что Мишустин определил вице-премьеров, которые станут кураторами регионов.