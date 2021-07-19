Мишустин назначил вице-премьеров кураторами федеральных округов

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Глава российского кабмина Михаил Мишустин закрепил за вице-премьерами кураторство над федеральными округами.
Мишустин назначил вице-премьеров кураторами федеральных округов
  • © РИА Новости / Дмитрий Астахов

Об этом Мишустин заявил в ходе совещания с вице-премьерами.

В частности, за Центральный федеральный округ будет отвечать Дмитрий Григоренко, за Сибирский — Виктория Абрамченко.

Северо-Западный округ будет курировать Татьяна Голикова, Уральский — Юрий Борисов, Южный — Марат Хуснуллин, Приволжский — Дмитрий Чернышенко, Северо-Кавказский — Александр Новак.

Как уточняется, работу вице-премьеров по развитию регионов будет курировать правительственная комиссия по региональному развитию.

Ранее появилась информация, что Мишустин определил вице-премьеров, которые станут кураторами регионов.

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