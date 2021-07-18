Правительство выделит 3,3 млрд рублей на строительство дорог в регионах

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Российский премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении свыше 3 млрд рублей на строительство и реконструкцию дорог в регионах России.
Правительство выделит 3,3 млрд рублей на строительство дорог в регионах
  • © РИА Новости / Дмитрий Астахов

«Более 3,3 млрд рублей будет выделено на строительство и реконструкцию дорог в регионах», — сообщили в пресс-службе правительства.

Порядка 3 млрд рублей пойдёт на реализацию первого этапа строительства скоростной широтной магистрали в Санкт-Петербурге.

«Ещё 250 млн рублей направят на приведение в нормативное состояние дорожной сети в городе Тынде (Амурская область), 54 млн рублей — на ремонт дорог в Суздале (Владимирская область), 41 млн рублей — на реконструкцию моста через реку Щелкан (Волгоградская область)», — уточнили в правительстве.

Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину выделить ещё 50 млрд рублей для модернизации общественного транспорта.

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