На ремонт дорог в Оренбурге выделили более 1,5 млрд рублей

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В Оренбурге на ремонт дорог по нацпроекту выделен 1,58 млрд рублей в 2021 году.
На ремонт дорог в Оренбурге выделили более 1,5 млрд рублей
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

Об этом сообщает RIA56.

В администрации уточнили, что эта сумма из бюджетов трёх уровней — федерального, регионального и муниципального.

Оренбург третий год подряд увеличивает объёмы работ в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (БКД).

«Как и в 2020-м, в этом году в перечень объектов включены улицы, имеющие наибольшее количество отрицательных отзывов горожан», — отметила начальник управления строительства и дорожного хозяйства администрации Оренбурга Дина Байгелова.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков в беседе с kp.ru в рамках деловой программы Moscow Urban Forum рассказал о работе по благоустройству в городе.

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