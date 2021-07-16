Путин поручил направить ещё 50 млрд рублей на развитие транспорта
- РИА Новости
«Направление дополнительных средств в размере 50 млрд рублей — на реализацию мероприятий по развитию и модернизации общественного транспорта», — говорится в тексте поручений, опубликованных на сайте Кремля.
Также 30 млрд рублей поручено выделить на мероприятия по ремонту автомобильных дорог регионального и местного значения.
Ранее Владимир Путин поручил правительству России обеспечить разработку и реализацию программы развития медицинской реабилитации на 2021—2026 годы.