Путин поручил направить ещё 50 млрд рублей на развитие транспорта

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Президент России Владимир Путин поручил кабмину выделить ещё 50 млрд рублей для модернизации общественного транспорта.
Путин поручил направить ещё 50 млрд рублей на развитие транспорта
  • РИА Новости

«Направление дополнительных средств в размере 50 млрд рублей — на реализацию мероприятий по развитию и модернизации общественного транспорта», — говорится в тексте поручений, опубликованных на сайте Кремля.

Также 30 млрд рублей поручено выделить на мероприятия по ремонту автомобильных дорог регионального и местного значения.

Ранее Владимир Путин поручил правительству России обеспечить разработку и реализацию программы развития медицинской реабилитации на 2021—2026 годы.

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