Путин поручил направить ещё 50 млрд рублей на развитие транспорта

Президент России Владимир Путин поручил кабмину выделить ещё 50 млрд рублей для модернизации общественного транспорта.

«Направление дополнительных средств в размере 50 млрд рублей — на реализацию мероприятий по развитию и модернизации общественного транспорта», — говорится в тексте поручений, опубликованных на сайте Кремля.

Также 30 млрд рублей поручено выделить на мероприятия по ремонту автомобильных дорог регионального и местного значения.

Ранее Владимир Путин поручил правительству России обеспечить разработку и реализацию программы развития медицинской реабилитации на 2021—2026 годы.