Путин дал поручения кабмину по поводу программы развития реабилитации

Российский президент Владимир Путин поручил правительству России обеспечить разработку и реализацию программы развития медицинской реабилитации на 2021—2026 годы.

«Правительству Российской Федерации обеспечить: с учётом ранее данных поручений разработку и реализацию программы развития медицинской реабилитации на 2021—2026 годы», — говорится в поручении главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Путин поручил предусмотреть финансирование программы за счёт средств федерального бюджета в размере 100 млрд рублей, из которых 60 млрд рублей — в 2021—2024 годах.

Президент также поручил подготовить доклад до 15 августа 2021 года, затем готовить доклады один раз в полгода.

Ранее сообщалось, что Путин в ходе съезда «Единой России» заявил о необходимости реализовать программу по созданию системы реабилитации.