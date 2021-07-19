В Кремле прокомментировали назначение вице-премьеров кураторами федеральных округов

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал назначение вице-премьеров кураторами федеральных округов.
В Кремле прокомментировали назначение вице-премьеров кураторами федеральных округов
  • Reuters

«Это разделение функций. У правительства речь идёт чисто об экономике, реализации планов экономического развития, полпреды же осуществляют общую координацию работы иных органов. Поэтому это никоим образом не подменяет друг друга», — сказал Песков.

Он добавил, что глава кабмина Михаил Мишустин информировал президента страны об этих планах.

Ранее стало известно, что Михаил Мишустин закрепил за вице-премьерами кураторство над федеральными округами.

За Центральный федеральный округ будет отвечать Дмитрий Григоренко, за Сибирский — Виктория Абрамченко.

Северо-Западный округ будет курировать Татьяна Голикова, Уральский — Юрий Борисов, Южный — Марат Хуснуллин, Приволжский — Дмитрий Чернышенко, Северо-Кавказский — Александр Новак.

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