В Кремле прокомментировали назначение вице-премьеров кураторами федеральных округов
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«Это разделение функций. У правительства речь идёт чисто об экономике, реализации планов экономического развития, полпреды же осуществляют общую координацию работы иных органов. Поэтому это никоим образом не подменяет друг друга», — сказал Песков.
Он добавил, что глава кабмина Михаил Мишустин информировал президента страны об этих планах.
Ранее стало известно, что Михаил Мишустин закрепил за вице-премьерами кураторство над федеральными округами.
За Центральный федеральный округ будет отвечать Дмитрий Григоренко, за Сибирский — Виктория Абрамченко.
Северо-Западный округ будет курировать Татьяна Голикова, Уральский — Юрий Борисов, Южный — Марат Хуснуллин, Приволжский — Дмитрий Чернышенко, Северо-Кавказский — Александр Новак.