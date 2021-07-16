«Путём подрыва в местах массового скопления людей»: ФСБ предотвратила теракт в Москве
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В ФСБ заявили о предотвращении теракта в Москве. Сотрудники спецслужбы задержали россиянина, который намеревался взорвать самодельную бомбу в местах массового скопления людей.
«Задержан гражданин России, планировавший организовать совершение в июле террористического акта путём подрыва самодельного взрывного устройства в местах массового скопления людей», — уточняется в сообщении.
В тайнике найдены компоненты СВУ, инструкции по его изготовлению и переписка с находящимися в Сирии членами международных террористических организаций.
Возбуждено уголовное дело. В ФСБ отметили, что личность террориста в интересах следствия не разглашается.
Ранее, в начале июля, ФСБ предотвратила теракт в Уфе. В городе был задержан сторонник организации «Хайат Тахрир аш-Шам»*, который готовил взрыв на объекте правоохранительных органов. Силовики нашли в арендованном боевиком доме одно готовое самодельное взрывное устройство и компоненты для второго.
Впоследствии задержанный рассказал, что намеревался устроить взрыв в больнице МВД.
Кроме того, в начале месяца ФСБ предотвратила серию терактов в Москве, Кабардино-Балкарии и Астраханской области. В результате этой работы шестеро террористов ликвидированы, двое задержаны.
По данным силовиков, члены законспирированных ячеек террористической группировки «Исламское государство»** намеревались совершить серию терактов летом 2021 года.
В ФСБ тогда уточнили подробности проведённых задержаний. Так, 3 июля в Нальчикском и Баксанском районах Кабардино-Балкарской Республики заблокировали пятерых членов религиозно-экстремистской группировки, которые готовили теракты с использованием огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств.Также на russian.rt.com «Шесть преступников нейтрализованы, двое задержаны»: ФСБ предотвратила серию терактов в Москве и регионах
Атаки планировалось устроить на объектах официального исламского духовенства региона.
Как рассказали в ФСБ, террористы оказали вооружённое сопротивление. Боевиков нейтрализовали в рамках введённого режима контртеррористической операции. Подчёркивается, что потерь среди гражданских и правоохранителей не было.
По итогам операции изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы, гранаты, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, религиозно-экстремистская литература.
По факту произошедшего завели уголовные дела по статьям о приготовлении к террористическому акту, участии в деятельности террористической организации, а также незаконном обороте оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств. В ФСБ также отметили, что личности террористов в интересах следствия не разглашаются.
Помимо этого, 29 июня в Москве задержали российского гражданина, который готовил со своим сообщником, проживавшим в Астраханской области, одновременные нападения на граждан с использованием оружия. Сообщника задержанного ликвидировали, поскольку он оказал вооружённое сопротивление.
1 июля сотрудники спецслужбы задержали другого россиянина — он готовил подрыв самодельного взрывного устройства в местах массового пребывания граждан в Москве.
В преддверии майских праздников сотрудники ФСБ также предотвратили в Ставропольском крае две попытки совершения терактов, которые готовили сторонники ИГ.
Задержаны два человека, один из них планировал атаку на объектах транспортной инфраструктуры Ставрополья. В ходе обысков изъяты компоненты для изготовления зажигательной смеси.
Второй задержанный оказался гражданином одной из стран Средней Азии. По месту его жительства нашли взрывчатые вещества и поражающие элементы.
Кроме того, 22 апреля на территории Ставропольского края задержали гражданина РФ — сторонника идеологии «Исламского государства», планировавшего 9 мая подорвать СВУ в местах массового скопления людей в Норильске. Заведено уголовное дело по трём статьям.
* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.