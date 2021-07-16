«Путём подрыва в местах массового скопления людей»: ФСБ предотвратила теракт в Москве

ФСБ обезвредила злоумышленника, который готовился устроить взрыв самодельной бомбы в местах массового скопления людей. Теракт планировалось осуществить в Москве. Задержанный оказался гражданином РФ. У него нашли компоненты самодельной взрывчатки, инструкции по изготовлению бомб и переписку с находящимися в Сирии членами международных террористических организаций. Личность террориста не разглашается в интересах следствия, заведено уголовное дело.

В ФСБ заявили о предотвращении теракта в Москве. Сотрудники спецслужбы задержали россиянина, который намеревался взорвать самодельную бомбу в местах массового скопления людей.

«Задержан гражданин России, планировавший организовать совершение в июле террористического акта путём подрыва самодельного взрывного устройства в местах массового скопления людей», — уточняется в сообщении.

В тайнике найдены компоненты СВУ, инструкции по его изготовлению и переписка с находящимися в Сирии членами международных террористических организаций.

Возбуждено уголовное дело. В ФСБ отметили, что личность террориста в интересах следствия не разглашается.

Ранее, в начале июля, ФСБ предотвратила теракт в Уфе. В городе был задержан сторонник организации «Хайат Тахрир аш-Шам»*, который готовил взрыв на объекте правоохранительных органов. Силовики нашли в арендованном боевиком доме одно готовое самодельное взрывное устройство и компоненты для второго.

Впоследствии задержанный рассказал, что намеревался устроить взрыв в больнице МВД.

Кроме того, в начале месяца ФСБ предотвратила серию терактов в Москве, Кабардино-Балкарии и Астраханской области. В результате этой работы шестеро террористов ликвидированы, двое задержаны.

По данным силовиков, члены законспирированных ячеек террористической группировки «Исламское государство»** намеревались совершить серию терактов летом 2021 года.

В ФСБ тогда уточнили подробности проведённых задержаний. Так, 3 июля в Нальчикском и Баксанском районах Кабардино-Балкарской Республики заблокировали пятерых членов религиозно-экстремистской группировки, которые готовили теракты с использованием огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств.

Также на russian.rt.com «Шесть преступников нейтрализованы, двое задержаны»: ФСБ предотвратила серию терактов в Москве и регионах

Атаки планировалось устроить на объектах официального исламского духовенства региона.

Как рассказали в ФСБ, террористы оказали вооружённое сопротивление. Боевиков нейтрализовали в рамках введённого режима контртеррористической операции. Подчёркивается, что потерь среди гражданских и правоохранителей не было.

По итогам операции изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы, гранаты, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, религиозно-экстремистская литература.

По факту произошедшего завели уголовные дела по статьям о приготовлении к террористическому акту, участии в деятельности террористической организации, а также незаконном обороте оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств. В ФСБ также отметили, что личности террористов в интересах следствия не разглашаются.

Помимо этого, 29 июня в Москве задержали российского гражданина, который готовил со своим сообщником, проживавшим в Астраханской области, одновременные нападения на граждан с использованием оружия. Сообщника задержанного ликвидировали, поскольку он оказал вооружённое сопротивление.

1 июля сотрудники спецслужбы задержали другого россиянина — он готовил подрыв самодельного взрывного устройства в местах массового пребывания граждан в Москве.

В преддверии майских праздников сотрудники ФСБ также предотвратили в Ставропольском крае две попытки совершения терактов, которые готовили сторонники ИГ.

Задержаны два человека, один из них планировал атаку на объектах транспортной инфраструктуры Ставрополья. В ходе обысков изъяты компоненты для изготовления зажигательной смеси.

Второй задержанный оказался гражданином одной из стран Средней Азии. По месту его жительства нашли взрывчатые вещества и поражающие элементы.

Кроме того, 22 апреля на территории Ставропольского края задержали гражданина РФ — сторонника идеологии «Исламского государства», планировавшего 9 мая подорвать СВУ в местах массового скопления людей в Норильске. Заведено уголовное дело по трём статьям.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.