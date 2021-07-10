Пять лет назад, 10 июля 2016 года, в Дагестане боевики убили сотрудника полиции Магомеда Нурбагандова и его двоюродного брата Абдурашида Нурбагандова. Последними словами Магомеда, записанными на телефон бандитами, стало послание своим коллегам-полицейским: «Работайте, братья!» Магомеду Нурбагандову посмертно было присвоено звание Героя России. Его отец рассказал RT о подробностях трагедии, своих чувствах, когда узнал, что на самом деле произошло, и том, как сейчас живёт семья убитого полицейского.

Магомед Нурбагандов родился 9 января 1985 года в дагестанском селе Сергокала. С золотой медалью выпустился из лицея №2, окончил юридический факультет ДГУ в Махачкале. Служил во вневедомственной охране в Каспийске, был женат, воспитывал сына и дочь.

В ночь на 10 июля 2016 года семья Нурбагандовых отдыхала на природе, когда на них напали пятеро боевиков, называвших себя рекрутами «Исламского государства»*. Пришли к палаткам, когда все уснули, связали им руки и ноги.

Первым погиб 21-летний Абдурашид Нурбагандов, вступившийся за младшего брата. Лейтенанта полиции Магомеда Нурбагандова поставили на колени и на камеру требовали призвать своих коллег покинуть службу. Он отказался, и его убили.

После расправы боевики выложили в сеть кадры своего преступления. Но, как оказалось, не полностью. Там не было последних слов Магомеда. То, что перед направленным на него оружием он не испугался, а дал завет своим товарищам, ставший крылатым: «Работайте, братья!», стало известно спустя два месяца, когда в ходе спецоперации бандиты были убиты.

RT поговорил с отцом Героя России Нурбагандом Нурбагандовым.

«Работайте, братья!»: каким был Герой России Магомед Нурбагандов

— Нурбаганд Магомедович, как всё произошло? Как вы узнали, что сын погиб? Кто были те люди, которые совершили это убийство?

— Мы все, родственники, обычно собираемся, ходим в лес, отдыхаем. 1 мая были на маёвке. А это всё было 9 июля. Приехал один из племянников, Арсен, из Новосибирска, закончил там третий курс военного института Нацгвардии. Другой племянник, Абдурашид, которого первым убили, —он как раз собирался переехать в Москву, где наконец-то нашёл своё место в спорте. Он чемпион России по единоборствам, всегда хорошо дрался и очень хотел выступать в боях. Родители не были довольны таким решением, но приняли его с пониманием. И на радостях все мы там собрались. Через неделю Абдурашид должен был уехать в Москву, а через 15 дней Арсен должен был уехать на учёбу. Магомед подъехал после работы, уже к концу дня, со своей женой. Мы все там были. И мы собирались уже уезжать. Они стали просить: мы вот остаёмся, и племянники тоже, мол, попозже вернёмся. Ну, честно говоря, я ничего не сказал, но матери были, конечно, против.

И получилось так, что накануне в городке, в 35 км от нашего села (в Избербаше. — RT), эти бандиты совершили налёт. Прямо домой зашли к полицейскому. Ранили его, вызвали такси и убежали. Потом таксиста связали и бросили в багажник, а сами угнали его машину и уехали в нашу сторону. Но таксист из своего багажника каким-то образом на светофоре смог выпрыгнуть. И он сообщил в полицию. Там объявили розыск, но они (боевики. — RT) уже зашли в лес — кто там найдёт? И ночью они шли и набрели на наших ребят: молодые, сидят, веселятся.

© Фото предоставлено коллегами Магомеда Нурбагандова

К ним ещё гости, их друзья, приходили, уходили. Там были мой сын, трое племянников, младшего моего брата сыновья, и ещё родственники. Была половина двенадцатого ночи. Бандиты видят: пятеро ребят там остались, они побоялись подойти. Подождали, пока все заснут.

В пятом часу утра все спали как сурки. Они их разбудили, связали руки-ноги пластиковыми стяжками. И тогда так получилось, что племянник заступился за своего младшего брата. Они ударили его прикладом, и один дал очередь, застрелили его.

— Они поняли, что Абдурашид сильный и может дать отпор?

— Он даже сказал: «Хотя бы ноги мне развяжите и увидите, что я с вами сделаю». И даже когда разговаривал, с завязанными ногами ударил одного из них и свалил даже. И в это время они его застрелили. Сильный парень. Потом они обыскали их машины. В машине Магомеда нашли удостоверение полицейского. И всё, он был им нужен. Они взяли Магомеда и Арсена, где-то километра полтора-два отъехали, затем повели по лесу. Там сняли видео.

Президент России Владимир Путин наградил Абдурашида Нурбагандова Орденом мужества посмертно.

— Арсен остался жив. Почему они его не убили?

— Он чудом выжил. Хотели его тоже убить, но он их каким-то образом психологически задавил. Он всё-таки три курса закончил, спецназовец, проходил психологию в институте, видимо, знал, как с ними разговаривать.

Он и говорит: «Вы по исламу поступаете? Для вас Бога нет? Вы мужчины, что ли?» Вот так. Один говорит: «Давай застрелим его тоже». А другой: «Оставь. Пусть пойдёт и скажет, что его в живых оставили».

— То есть, им нужно было, чтобы кто-то рассказал об их «подвиге»?

— Конечно. Они не знали, что он курсант-спецназовец. Если бы знали, его бы не пожалели. Между собой у них тоже пошёл спор. Одни говорят: «Давай остальных в живых оставим», другие: «Давай всех расстреляем». И вот Арсена оставили и уехали. Арсен Магомеда на своих плечах притащил туда, где были все остальные.

© Скриншот с видео: YouTube

А в это время один из оставшихся на месте пикника, самый младший племянник — семиклассник, с другим на пару с завязанными руками разбили бутылку и осколками отрезали пластиковые стяжки. Всё себе расцарапали, руки были в крови, но освободились. От нашего дома это место недалеко, и в четыре утра прибежал этот мальчик, рассказал нам всё. Так мы и узнали об этой трагедии.

— Что заставило этих людей пойти на такое преступление?

— У нас семь-восемь лет, считай, 11 человек держали целый район в страхе. Сегодня здесь сидят в лесу, завтра там. Ночью вылезут в село или к своим кому-то придут, чем-то запасутся или придут свои грязные дела сделать: милиционера убьют, денег отберут у кого-то, кто бизнесом занимается. Эти люди, не состоявшиеся ни в чём — ни в учёбе, ни в спорте, ни в жизни, ни среди своих друзей. А исламисты же знают, кого вербовать, с кем разговаривать. Психологически их легко было сломать и перетянуть на свою сторону. Преступлениями друг с другом повязаны: возьмут кого-то с собой, расправятся с кем-то — и всё, вот ты уже соучастник. Им дают автоматы, гранаты. И в этот момент они чувствуют себя самыми дерзкими, самыми храбрыми, думают, что они с оружием мужчины. Это плаксы среди своих сверстников, которые в глаза своему однокласснику смотреть не могли, слабаки. Вот такие люди они были. Если их можно назвать людьми.

— Как их семьи сейчас живут?

— Тихо живут. Но есть те, кто себя ведёт так, мол, ни за что ребята погибли. Из-за того что родители такие, и дети тоже у них испорченные, которые ничего хорошего обществу не приносят.

— Вы нашли в себе силы посмотреть видео, которое сняли боевики?

— Нет. Мне тяжело. Часто, когда эти кадры показывают, где он стоит на коленях, у меня прямо сердце кровью обливается, не могу смотреть.

Изначально, когда только всё произошло, нам рассказывали, что бандиты по своему сайту запустили это видео, где он плачет, просит, умоляет. Мы этому не верили. Магомед так не мог. Мы его хорошо знали.

Но когда мы всё-таки узнали, что Магомед не просил их о пощаде, это было огромное облегчение, и для меня, и особенно для матери. Облегчение, что он так достойно, по-мужски себя повёл... Если уж суждено было умереть, умирал достойно. Ответил им как положено.

У нас всё случилось 10 июля, а уже в августе троих из них застрелили. Тогда в перестрелке троих полицейских тоже убили. Потом 7 сентября провели спецоперацию в Махачкале.

Незадолго до этого один из них сдался и рассказал органам, что достойно этот парень (Магомед Нурбагандов. — RT) себя вёл. И когда этот отряд уничтожили, в кармане одного из них нашли телефон, и эта запись сразу оттуда ушла руководству МВД и ФСБ. И в тот же день запись дошла до президента Владимира Путина. Он посмотрел и был ошарашен этим.

«Это был настоящий мужчина»

— У вас была встреча с президентом. Он лично вручал вам награду за сына?

— Да, мы встретились с ним накануне вручения, он пригласил нас с матерью в Ново-Огарёво. А 22 сентября было уже вручение звезды Героя в Кремле. И президент нам сказал: «Я много видел, я сам как военный. Но такого не было. Это был настоящий мужчина».

И ещё много добрых слов тогда сказал. Большая была поддержка с его стороны. Для нас это очень много значило в тот момент.

Отец лейтенанта полиции Магомеда Нурбагандова Нурбаганд, получивший присвоенную посмертно его сыну звезду Героя России, выступает на церемонии вручения в Кремле президентом РФ Владимиром Путиным государственных наград.

РИА Новости

© Михаил Климентьев

«Бывает так, что судьба отмеряет человеку лишь несколько минут, мгновений, чтобы совершить настоящий поступок, сделать свой выбор: или струсить, или шагнуть в бессмертие» — президент России Владимир Путин о подвиге Магомеда Нурбагандова.

— Очень бы хотелось, чтобы со временем слова, сказанные Магомедом, не потеряли своего первоначального значения.

— Да. Пять лет, как нет нашего сына… И все эти годы с нами были все наши родные, все мои друзья, все сельчане, весь Дагестан и вся Россия. Все были с нами. Для нас эта поддержка была очень важна, она была нужна. И по сегодняшний день это продолжается. Несколько дней назад приезжали из Сургута ребята. Меня, к сожалению, не было. Супруга дома была. Приехали, привезли подарки детям, нам.

По сегодняшний день люди по всей России помнят, знают, приезжают, звонят.

Из Кремля вышли, шли по Москве с женой, подходили люди: «Вы же мать этого героя. Вы же отец героя». И гордость, что все знают и помнят. Я уверен, что многие в душе переживают сострадание. Поэтому я беспредельно благодарен всем, кто помнит моего сына, кто его чтит.

Родители дагестанского полицейского Магомеда Нурбагандова

РИА Новости

© Алексей Дружинин

Я недавно был на съезде «Единой России». Там люди подходят: «Вы отец Магомеда?» Это очень приятно.

— Как память Магомеда чтят на родине?

— Очень много турниров проводится в честь братьев Нурбагандовых. Улицы названы, школу назвали, мемориальные доски есть. Улицу назвали в Грозном, здесь в нашем районе, в Смоленске сквер открыли. Ведомственные медали учредили. Юнармейский отряд создается имени Магомеда. Очень много делается для увековечения памяти…

С другой стороны, это всё, может быть, мне и не нужно как отцу. Мне бы лучше, чтобы сын был жив. Но для воспитания подрастающего поколения нашего это всё надо развивать, это всё надо делать.

Как бы тяжело мне ни было, я встречаюсь в школах с молодёжью, прихожу на все мероприятия, куда меня приглашают, стараюсь не отказываться, находить время — прийти, встретиться, рассказать, услышать их, ответить на их вопросы. Надо об этом говорить.

© Фото предоставлено коллегами Магомеда Нурбагандова

Почему у нас в районе, в республике, на Кавказе это случилось? Потому что в тот момент работа с молодёжью шла только с их (боевиков. — RT) стороны. Они лучше агитировали, больше проводили с ними времени. К сожалению, ушло то, что было в той нашей советской системе, когда были октябрята, пионеры, комсомольцы. Тогда не возникало вопросов по поводу воспитания патриотизма и интернационализма, что все люди — братья. Вы же тоже не вчера закончили школу? Вы же помните. К сожалению, эти ценности мы потеряли в тот момент. Сейчас уже начали возрождать это в школах. А в тот момент всё разрушено было, и их (боевиков. — RT) идеология была выше, чем какая-то другая. Вот из-за этого и получалось, что туда парни уходили.

«Получил золотую медаль, но ботаником не был»

— Расскажите, каким был Магомед? Как учился? Чем увлекался?

— Школу он закончил с отличием, получил золотую медаль. Но ботаником он не был. У него была феноменальная память, ему очень легко всё давалось. Ему достаточно было прочитать один раз, а то и объяснения на уроке хватало. Широкий кругозор был, много читал познавательной литературы: книги из серии «Что? Где? Когда?», Книгу рекордов Гиннесса и т. п. Он очень интересовался спортом и много знал про спорт. В школе много им занимался. Начиная с восьмого класса он участвовал во всех межрайонных соревнованиях от школы.

Бывали случаи, когда он выступал в семи-восьми видах спорта и везде занимал первое место. Он и бегал хорошо, и прыгал, и подтягивался. Потом физрукам обидно стало, что один человек все призы забирает. Решили ограничить участие одного ученика тремя видами спорта. Но он и в этих трёх видах постоянно занимал первое место.

Ни одно мероприятие в школе не обходилось без него. КВН проходит — он капитан. Какой-то конкурс — он участвует или проводит его. На все Олимпиады ходил и тоже был там первым-вторым. Всё ему легко удавалось.

— Вы говорили, что Магомед любил футбол. Он только болел или сам играл?

— Футбол — это было самое заветное, он им бредил. Магомед и любил футбол, и знал футбол. Про любого футболиста сборной его можно было спросить, он всё о нём знал. Он ещё учился где-то в третьем-четвёртом классе, когда брал лист бумаги, разрезал его пополам, чертил два футбольных поля, рисовал 11 футболистов с одной стороны и 11 футболистов с другой. И рисовал этих всех футболистов, кто какую комбинацию проводит. И вот так на бумаге в футбол играл.

© Фото предоставлено коллегами Магомеда Нурбагандова

А когда уже взрослый стал, так он в семь часов уходил на работу, 45 км ехал в другое село. Оттуда он возвращался в семь вечера. Собирал свою команду, и они уезжали за 20 км в другое село, где было поле для мини-футбола с искусственным покрытием. Уезжал и до поздней ночи играл, каждый день.

— А за кого болел? Была любимая команда, любимые футболисты?

— За Роналду болел. За французов, Зидана очень любил.

О чём я очень жалел потом, так это о том, что тогда как раз шёл чемпионат Европы. Но в тот вечер, когда они поехали отдыхать, 9 июля, матча не было. Если бы в тот вечер футбол был, он бы ни за что там не остался.

Он такие матчи никогда не пропускал. Футбол он очень сильно любил, хотя сперва, когда он в пятом-шестом классе учился, он пошёл на карате. Но, к сожалению, в тот момент карате открыто не разрешали, в подвалах занимались сами. Это сейчас любой спорт выбирай. А тогда полтора года их тренер занимался с ними почти нелегально. Потом Магомед дома, для себя, рукопашным боем занимался. Груша у него была. Утром зарядка, тренировка, растягивался на табуретке, прямо как Ван Дамм — аккуратно, садился крестом.

© Фото предоставлено коллегами Магомеда Нурбагандова

«Как можем, стараемся его заменить»

— У Магомеда остались двое детей, ваши внуки. Как они растут, чем увлекаются?

— Мальчику на днях исполнилось 11 лет. Он очень ждал этого дня рождения. Девочке восемь лет, она окончила второй класс. Внук окончил четвёртый. Я его приобщил к футболу, он ходит в секцию. Сейчас он в Махачкале: поехал к бабушке и дедушке на каникулы. Там он занимается плаванием. А на днях звонит мне и говорит: «Дедушка, я записался ещё на бокс». Пока он не выбрал в спорте что-то одно, пробует всё — это естественно. Он ищет себе занятие по душе.

У внучки разные таланты. Лепка очень хорошо получается, великолепно лепит из пластилина. Мы уделяем много внимания развитию девочки. Тут всё хорошо, внуки живут со мной. Со мной в школу утром, привожу их, обедаем, потом занятия. Дети нормально растут, проблем у них нет, конечно, кроме того, что отца нету. Как можем, стараемся его заменить.

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— Сейчас вы руководите школой. Преподаёте какой-то предмет?

— Да, я директор общеобразовательной школы №2 в селении Сергокала имени Героя России Магомеда Нурбагандова. К сожалению, только директор. Занимаюсь лишь административными вопросами, времени не хватает, поэтому я уроки не взял.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.