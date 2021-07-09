Боевики ИГ планировали получить в России доступ к радиоактивным источникам
- РИА Новости
Как передаёт РИА Новости со ссылкой на годовой отчёт «Росатома», в сентябре 2020 года на всех ядерных и радиационных объектах отрасли организовали проведение внеплановых проверок объектового контроля состояния систем физической защиты.
Это было сделано после поступления обращения МИД России с неофициальным документом посольства США, содержащим информацию о «возможных попытках представителей террористической организации «Исламское государство» получить на территории России доступ к радиоактивным источникам».
Ранее в Московской области боевика «Исламского государства»* задержали за подготовку теракта.
У него изъяли компоненты взрывчатки и заготовку самодельной бомбы.
Также ФСБ предотвратила серию терактов в Москве, Кабардино-Балкарии и Астраханской области, шестеро террористов ликвидированы, двое задержаны.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.