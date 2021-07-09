Задержанный в Уфе признался в подготовке взрыва в больнице МВД

Задержанный за подготовку теракта в Уфе исламист признался, что готовился взорвать больницу МВД.

Как пишет РИА Новости, это следует из кадров оперативной видеосъёмки ФСБ России.

По словам задержанного, у себя дома он готовил самодельное взрывное устройство.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала сторонника организации «Хайат Тахрир аш-Шам»*, готовившего взрыв на объекте правоохранительных органов.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.