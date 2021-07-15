Новый максимум с начала пандемии: в России за сутки от коронавируса скончался 791 человек
- АГН «Москва»
- © Софья Сандурская
За последние сутки в России коронавирус был подтверждён у 25 293 человек (больше всего — в Москве (5237), Московской области (2444) и Санкт-Петербурге (1954).
С начала пандемии в стране зафиксировано 5 882 295 случаев COVID-19, из них активных — более 457 тыс. По этому показателю Россия занимает пятое место в мире после США (33,9 млн), Индии (30,9 млн), Бразилии (19,2 млн) и Франции (5,8 млн).
Также за минувшие сутки в РФ были выписаны 21 493 человека (за весь период — 5 278 976). От осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний, умер 791 пациент (с начала пандемии — 146 069). Это максимум смертей за одни сутки, который фиксируется третий день подряд.
По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются более 1 212 млн человек.
«Сейчас мы находимся на ранних этапах третьей волны», — заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
По его словам, текущему подъёму уровня заболеваемости способствует распространение дельта-штамма COVID-19 на фоне увеличения социальных контактов и мобильности людей, а также в связи с непоследовательным применением ограничительных мер.
Вопросы вакцинации
В Роструде объяснили механизм отстранения от работы сотрудников ряда сфер в случае, если они отказываются привиться от коронавируса и не имеют на то противопоказаний. Об этом говорится в письме ведомства в ассоциацию НК «Объединение корпоративных юристов», которое приводит газета «Известия».
Отмечается, что отказников необходимо отстранить от работы без сохранения заработной платы — подобная мера предусмотрена в статье 76 Трудового кодекса. с учётом того, что вакцинацию от COVID-19 внесли в календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям.
«Она становится обязательной, если в субъекте вынесено соответствующее постановление главного санитарного врача о вакцинации отдельных категорий граждан (сотрудников некоторых отраслей)», — говорится в тексте пояснения Роструда.
При этом дата отстранения зависит от сроков проведения вакцинации в каждом конкретном регионе.
Помимо этого, Шереметьевский профсоюз лётного состава обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой допустить в Россию иностранные вакцины от коронавируса. Соответствующее письмо опубликовало издание «Ведомости».
В документе глава ШПЛС Игорь Дельдюжов поясняет, что лётному составу для выполнения международных рейсов приходится постоянно сдавать ПЦР-тесты, что затрудняет выполнение трудовых обязанностей.
Иммунитет и реакция
Человек не может стать заразным после вакцинации от COVID-19, поскольку в препаратах нет живого вируса. Об этом заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И Марциновского Сеченовского университета, вирусолог Александр Лукашев.
«Человек не может быть заразным после прививки от коронавируса, потому что ни в одной вакцине нет живого коронавируса. Он либо инактивирован, либо это его ослабленный фрагмент, вставленный в аденовирус», — цитирует его ТАСС.
Вирусолог призвал не путать симптомы после прививки с реальным заболеванием COVID-19.
«И температура, и другие яркие симптомы являются всего лишь нормальной внутренней реакцией организма на фрагменты микроорганизма и свидетельствует о том, что иммунная система правильно воспринимает введённую прививку», — пояснил он.
- АГН «Москва»
- © Софья Сандурская
В свою очередь, врач-инфекционист Светлана Ищенко отметила, что человек переболевший коронавирусной инфекцией, может заразиться новым штаммом SARS-CoV-2 сразу после выздоровления.
«После перенесённой инфекции обычно защитный иммуноглобулин G или антитела сохраняются примерно в течение шести месяцев. Однако коронавирус постоянно мутирует. Поэтому получается так, что человек защищён от одного штамма, но может заразиться другим сразу после выздоровления. Некоторые специалисты говорят о наличии перекрёстного иммунитета, однако на 100% организм не защищён от них», — заявила она.
При том врач-инфекционист полагает, что при повторном заболевании COVID-19 будет протекать в более лёгкой форме: «По крайней мере, так было раньше. Сейчас наш опасный противник ковид меняется постоянно, поэтому отследить его свойства очень тяжело».
Вакцинация в Москве
В четверг, 15 июля, в Москве завершился срок подачи сведений работодателями о вакцинации сотрудников — они должны были загрузить данные о привитых в личный кабинет юридического лица на сайте мэра и правительства.
Согласно постановлению главы столичного Роспотребнадзора Елены Андреевой, руководителям предприятий из определённых сфер было поручено привить первым компонентом не менее 60% сотрудников до 15 июля, вторым компонентом — до 15 августа.
Речь идёт о сотрудниках торговли, услуг, транспорта, медицины и ЖКХ, а также представителях театров, кинотеатров, концертных залов, работниках детских комнат, различных массовых мероприятий, тружениках сферы образования, социальной защиты. Кроме того, данная мера затронула государственных и муниципальных служащих, работников органов власти Москвы и подведомственных организаций.
Как указывает ТАСС со ссылкой на представителей деловых объединений, экспертов и предпринимателей, бизнес-структуры просят сдвинуть сроки по выполнению требований Роспотребнадзора, чтобы не подвергнуться штрафам, поскольку ряд частных компаний не успел обеспечить вакцинацию не менее 60% своих сотрудников.
Как ранее сообщал начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков, штраф за невыполнение требований для юридических лиц составит до 300 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — до 50 тыс. рублей.
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