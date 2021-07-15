Посол Словении рассказал о самочувствии после вакцинации «Спутником V»

Посол Словении в России Бранко Раковец заявил о хорошем самочувствии после вакцинации от коронавируса российским препаратом «Спутник V».

«Когда я несколько месяцев тому назад принял решение о вакцинации, был доступен только один вариант — «Спутник V», и я привился им. Как видите, я жив и здоров», — приводит РИА Новости его слова.

Раковец отметил, что многие сотрудники дипломатического ведомства прошли вакцинацию от коронавируса.

«Полагаю, мы все активно приступим к решению вопроса, чтобы сохранить здоровье. Большинство из нас очень ответственные. Но есть и такие, кто боится вакцинации», — добавил посол.

Ранее посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой сообщил, что привился от COVID-19 вакциной «Спутник V».