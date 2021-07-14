Посол Вьетнама в России привился «Спутником V»
- РИА Новости
«Я сам привился вакциной «Спутник V». Первую прививку сделал во Вьетнаме, а вторую в Москве. Во Вьетнаме я привился вакциной, которую привёз господин Патрушев, секретарь Совета безопасности России», — цитирует РИА Новости дипломата.
Ранее сообщалось, что экс-глава Казахстана Нурсултан Назарбаев привился произведённой в стране вакциной от коронавируса «Спутник V».
Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.