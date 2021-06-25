Назарбаев привился произведённым в Казахстане «Спутником V»
- Reuters
Об этом сообщила пресс-служба Назарбаева.
«Первый президент Казахстана получил первый компонент вакцины «Спутник V», произведённой на Карагандинском фармацевтическом заводе», — говорится в заявлении.
После вакцинации он обратился к казахстанцам с призывом соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности и активно вакцинироваться.
В апреле президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V».