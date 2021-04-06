Президент Казахстана вакцинировался «Спутником V»

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Как сообщил его пресс-секретарь Берик Уали, у казахстанского лидера не наблюдается побочных эффектов.
Президент Казахстана вакцинировался «Спутником V»
  • © РИА Новости / Сергей Мамонтов

«Сегодня глава государства получил вакцину «Спутник V», произведённую карагандинским фармацевтическим заводом. После вакцинации его самочувствие хорошее. Никаких побочных эффектов нет», — написал он в Facebook.

По словам Уали, президент призвал жителей Казахстана «при первой возможности» вакцинироваться от коронавируса.

Ранее стало известно, что венесуэльский лидер Николас Мадуро привился от коронавируса «Спутником V».

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