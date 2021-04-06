Президент Казахстана вакцинировался «Спутником V»
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«Сегодня глава государства получил вакцину «Спутник V», произведённую карагандинским фармацевтическим заводом. После вакцинации его самочувствие хорошее. Никаких побочных эффектов нет», — написал он в Facebook.
По словам Уали, президент призвал жителей Казахстана «при первой возможности» вакцинироваться от коронавируса.
Ранее стало известно, что венесуэльский лидер Николас Мадуро привился от коронавируса «Спутником V».