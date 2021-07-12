«Всё может упереться в детали»: что изменится в жизни мигрантов после отмены разрешения на временное проживание

МВД разработало законопроект, направленный на изменение условий въезда и пребывания иностранцев на территории РФ. Ведомство предлагает отказаться от разрешения на временное проживание и ввести три режима пребывания: краткосрочный, долгосрочный и постоянный. Планируется выдавать иностранцам так называемый единый документ, который будет в режиме реального времени верифицировать личность, а также позволит получать госуслуги с помощью электронной подписи. Опрошенные RT эксперты считают, что документ должен существенно упростить миграционное законодательство, но пока неясно, как будут реализованы предложенные нововведения и какие подводные камни могут появиться по итогу их принятия.

МВД России подготовило проект федерального закона «Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства». В официальном обосновании к документу говорится, что поправки разработаны для унификации миграционных требований.

В частности, сейчас иностранный гражданин, не имеющий оснований для получения вида на жительство, сначала должен получить разрешение на временное проживание (РВП).

В ведомстве предлагают от этого отказаться и установить для иностранных граждан три миграционных режима пребывания: краткосрочное (не более 90 дней суммарно в течение календарного года), долгосрочное (более 90 дней суммарно в течение календарного года без получения РВП), постоянное проживание (бессрочно).

При этом у иностранцев в период разрешённого срока пребывания появится возможность сменить цели пребывания без выезда за пределы РФ.

Лояльность, надзор и высылка

Законопроект разрешает иностранцам работать в качестве самозанятых либо осуществлять деятельность в качестве предпринимателя без образования юридического лица независимо от порядка въезда в РФ.

Отслеживать трудовую миграцию планируется через два информационных ресурса: электронный реестр работодателей, привлекающих иностранную рабочую силу, и реестр иностранных работников, а также будет введён реестр недобросовестных приглашающих лиц.

Иностранным гражданам будет выдаваться так называемый единый документ с электронным носителем информации, который позволит получать банковские и государственные услуги через портал госуслуг с помощью электронной подписи, а также в режиме реального времени провести его идентификацию и верификацию.

Также вводится понятие «административный надзор за законностью пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранных граждан», а также новый правоохранительный режим «контролируемое пребывание».

Иностранцы должны будут подписывать соглашение о лояльности, в котором прописываются условия разрешения въезда в Россию — соблюдение законов и обязательство не причинять ущерб стране и её гражданам.

В законопроекте также уделено внимание административным правонарушениям, связанным с организацией или участием в несанкционированных митингах, пикетированием или неповиновением требованиям полиции. В случае нарушений этих правил мигрантам могут отказать во въезде или нахождении в РФ.

При этом в миграционное законодательство вводится новое понятие — «высылка». Согласно документу, оно обобщит меры принудительного воздействия, действующие на сегодняшний день в виде депортации и административного выдворения. Теперь нежелательных гостей будут «высылать».

Кроме того, если сейчас решения о нежелательности пребывания (проживания) могут приниматься в отношении иностранных граждан, которые находятся в России, то в рамках нового закона предполагается сохранить эту меру только для иностранцев, находящихся за пределами РФ, если их въезд в страну может создать угрозу «конституционно значимым ценностям».

Планируемый срок вступления законопроекта в силу — 1 января 2024 года.

Улучшение миграционного комфорта

По мнению экспертов, опрошенных RT, законопроект должен существенно упростить действующие миграционные нормы, однако учитывая количество нововведений, пока сложно сказать, как именно он будет работать и какие нюансы появятся по итогу его принятия.

Так, по словам заместителя руководителя Института стран СНГ Александры Докучаевой, отказ от РВП — логичный шаг в процессе упрощения порядка получения российского гражданства, однако пока неясно, как будет решаться вопрос с выдачей документов в рамках трёх новых предложенных режимов пребывания.

«Общественность давно обсуждает возможность отмены РВП, так как это промежуточная и не очень обоснованная ступень перед получением вида на жительство, и радует, что МВД пошло навстречу многочисленным предложениям экспертов, — комментирует Докучаева. — Сделать процедуры более простыми и понятными для иностранных граждан — это правильно. Однако сейчас сложно сказать, каким образом будет решаться вопрос с выдачей документов в рамках трёх новых режимов пребывания: краткосрочного, долгосрочного и постоянного. Всё может упереться в детали — как будут подразделяться категории граждан, которые получат то или иное право на проживание. Как это будет реализовываться и будет ли это понятно для людей».

По словам героя публикаций RT Алексея Алёшина, которому в рамках проекта «Не один на один» было выдано РВП, отказ от выдачи этого документа существенно сократит сроки получения гражданства для иностранных граждан, а также удешевит этот процесс.

«Сейчас на каждом этапе подачи документов требуется тратить немалые средства на сбор документов, их переводы и заверение у нотариуса, — объясняет он. — Сокращение этого этапа удешевит путь к заветному паспорту и сократит срок его получения минимум на девять месяцев (сроки подачи документов на РВП и условия проживания по этому документу. — RT). Законопроект позволит выбрать более удобную, быструю траекторию получения гражданства. Даст гораздо больше свободы выбора, возможностей, то есть охватит бо́льшую массу людей, которым легче будет получить гражданство, работать в России. Я бы это назвал «улучшением миграционного комфорта».

Алёшин также отметил, что одним из важных пунктов законопроекта является создание реестров иностранных работников и работодателей.

«Это облегчит проверку документов, — считает спикер. — Проверяющий сможет просто отсканировать QR-код идентификации, и все сведения окажутся в устройстве: от компьютера работодателя до планшета сотрудника Росгвардии в метро. Кроме того, это ещё и обратная связь — прямо в приложении можно будет получать уведомления о статусе документов (ВНЖ, патента, заявления на приём в гражданство), напоминания о сроках пребывания на территории РФ, информацию о вступлении в силу изменений в миграционном законодательстве. Давно пора перейти от бумажного рабства к цифровой свободе».

Между тем, как сообщил в беседе с RT член подкомитета по вопросам трудовой миграции комитета Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП) по вопросам экономической интеграции и внешнеэкономической деятельности, президент Союза экспертов и консультантов в сфере трудовой миграции «Международный альянс «Трудовая миграция» Николай Курдюмов, ТПП готовит два блока предложений от ведомства, которые направлены на универсализацию процессов, касающихся введения реестра недобросовестных лиц, приглашающих иностранных граждан на работу.

«Пока мы не видим каких-то механизмов организованного набора специалистов в рамках соглашений с Таджикистаном и Узбекистаном, например. Тем более что соглашения будут распространяться и на другие государства, — комментирует эксперт. — Законодательство должно стимулировать и мигрантов, и работодателей, которые содействуют их трудоустройству, чтобы ещё перед выездом мигрант был соответствующим образом подготовлен. Причём с контролем и подготовкой мы могли бы помогать государствам выезда, чтобы принимать у себя хороших специалистов».

Второй блок предложений, по словам Курдюмова, касается вопросов профессиональной подготовки мигрантов на территории государства выезда.

«Сейчас нам непонятно, как реестр иностранных работников будет учитывать их квалификацию и будет ли вообще её учитывать. Это важно, ведь надо содействовать привлечению мигрантов по востребованным профессиям, а не просто рабочую силу. Конечно, поток миграции сейчас велик и почти не регулируется, хотя раньше в условиях пандемии ещё была какая-то возможность ограничивать его. Если мы заинтересованы в организованной миграции — нужно её упорядочивать. Нужно ввести на базе универсального режима въезда к нам иностранных работников всё же некий коридор упорядоченного въезда. И в рамках этого коридора и сделать блок профессионального отбора по квалификациям. Причём важно, чтобы регионы вносили свои предложения, кому и каких специалистов больше всего не хватает. Где-то нужны сварщики, где-то нужны медики. А то как ехали 99% неквалифицированных работников, так и едут», — заключил эксперт.