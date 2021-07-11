«Будет похоже на влажные тропики»: синоптики предупредили москвичей об аномальной жаре

В Москве на следующей неделе температура воздуха может подняться до +35 °С. Жаркая погода, по словам синоптиков, продержится до воскресенья. В пятницу и субботу возможны кратковременные дожди, которые не снизят температуру, но повысят влажность.

В Москве на следующей неделе температура воздуха может подняться до +35 °С. Как рассказал RT заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков, жаркая погода в столице сохранится до воскресенья.

«Антициклон стоит надёжно и никуда смещаться не хочет. Вчера проходил размытый атмосферный фронт. Облака, ветерок, но все осадки ушли в сторону Ярославля и Владимира. Такая стабильная ситуация останется до субботы и даже до воскресенья. Даже будет ещё более жарко», — пояснил Цыганков.

Он отметил, что сейчас в городе установилась «аномально тёплая погода».

«На 7 °С и более выше нормы. Это уже считается опасным явлением. Ночью температуры высокие — +19…+21 °С, днём — +32…+34 °С. К концу недели может быть даже +35 °С. То есть, в общем-то, довольно жарко. В пятницу и субботу будет жарче, чем в начале недели», — добавил он.

Как отметил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, погода на предстоящей неделе будет жаркая, «похожая на то, что бывает в финской сауне». В пятницу и субботу, по его словам, возможны кратковременные дожди, которые, однако, не слишком снизят температуру (она по-прежнему останется высокой), зато повысят влажность.

АГН «Москва»

«Сейчас она держится на уровне 30%, что позволяет большинству людей более-менее спокойно переносить эту жару. А вот на следующей неделе она может подняться до 50—60%, и это уже будет немного похоже на влажные тропики. Но основная смена погоды у нас в Северо-Западной части. Тверь, Ярославль, Смоленск — в этих городах и на северо-западе Московской области в воскресенье, 18 июля, ожидаются хорошие дожди и понижение температуры к понедельнику на 5—7 °С. То есть до этого будет выше 30 °С, а после этого будет существенно ниже: +25…+27 °С», — рассказал он.

По словам Шувалова, эпицентр жары придётся на такие регионы, как Смоленская, Ленинградская и Псковская области.

«Антициклон на самом деле довольно своеобразно себя ведёт. Вопреки обычному западно-восточному переносу, он движется с небольшой западной составляющей. То есть он идёт на Белоруссию и Польшу. Смоленская, Брянская и Курская области, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Псковская область, Калининград — здесь самые большие аномалии и отклонения температуры от нормы, что косвенно говорит о том, что именно там эпицентр жары. Мы в какой-то степени на окраинах этой «сауны». У нас будут отклонения от нормы на 6—7 °С, а там на 8—10 °С», — рассказал он.

В свою очередь, ведущий сотрудник погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре с РИА Новости рассказал, что жителей Москвы ожидает индекс ультрафиолета «как на экваторе». Он призвал горожан использовать солнцезащитные средства и избегать пребывания под солнечными лучами в период максимального прогрева — с 10 до 17 часов.

«Очень высокий ультрафиолетовый индекс, он остаётся на уровне 6 единиц... Для нас нормальный индекс — 2, максимум 3 единицы. А 6 — это как в Намибии, Замбии, Сингапуре. Это индекс тропической и экваториальной зоны», — добавил синоптик.

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Он также подтвердил, что в Москве и Подмосковье установится аномальная жара, на 9—10 °С выше климатической нормы. По его словам, атмосферное давление в Москве будет без изменений, 750 мм рт. ст.

Ранее Тишковец отмечал, что в последней декаде июля прогнозируются кратковременные дожди — выпадет около половины положенной нормы. Июль 2021 года, по его словам, станет одним из самых засушливых за последние 55 лет.

Он также допустил, что 13, 15 и 16 июля столицу ждут три тепловых рекорда подряд.

Тем временем пассажирам Московского метрополитена из-за жары снова начали раздавать бесплатную воду на станциях. Об этом сообщила пресс-служба столичного Департамента транспорта.

«Чтобы температурные рекорды не мешали вашим планам, мы снова бесплатно раздаём воду на станциях метро «Аэропорт», «Багратионовская», «Баррикадная», «Бульвар Адмирала Ушакова», «Бульвар Рокоссовского», «Бунинская аллея», «ВДНХ», «Водный Стадион», «Войковская», «Деловой центр», «Измайловская», «Каширская», «Кунцевская», «Кузьминки», «Кутузовская», «Орехово», «Парк Победы», «Пионерская», «Рязанский проспект», «Сокол», «Студенческая», «Текстильщики», «Третьяковская», «Тургеневская», «Улица Скобелевская», «Улица 1905 года», «Фили», «Филёвский парк», «Царицыно», — говорится в сообщении.