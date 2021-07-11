Синоптик рассказал о жаркой погоде на следующей неделе в Москве

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде на следующей неделе в Москве.

«Антициклон стоит надёжно и никуда смещаться не хочет. Вчера проходил размытый атмосферный фронт. Облака, ветерок, но все осадки ушли в сторону Ярославля и Владимира. Такая стабильная ситуация останется до субботы и даже до воскресенья. Даже будет ещё более жарко», — сказал Цыганков.

Он отметил, что сейчас установилась «аномально тёплая погода».

«На 7 °С и более выше нормы. Это уже считается опасным явлением. Поэтому ночью температуры высокие +19…+21 °С и днём +32…+34 °С. К концу недели может быть даже +35 °С. То есть в общем-то довольно жарко. В пятницу и субботу будет жарче, чем в начале недели», — добавил собеседник RT.

Ранее Гидрометцентр прогнозировал в Москве до +33 °С 11 июля.