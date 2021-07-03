«Будет способствовать сбережению народа России»: Путин утвердил новую Стратегию нацбезопасности России

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Наталия Сергиевская
Президент Владимир Путин подписал указ об утверждении Стратегии национальной безопасности России. В новой редакции одним из основных приоритетов является сбережение народа России. Также среди ключевых задач названы недопущение вмешательства во внутренние дела, защита государственной границы, пресечение террористической и экстремистской деятельности. Подчёркивается, что укрепление безопасности РФ имеет жизненно важное значение на фоне целенаправленной политики по сдерживанию России.
«Будет способствовать сбережению народа России»: Путин утвердил новую Стратегию нацбезопасности России
  • РИА Новости
  • © Владимир Баранов

Президент Владимир Путин подписал указ об утверждении Стратегии национальной безопасности России. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Уточняется, что указ вступает в силу со дня его подписания.

«Утвердить прилагаемую Стратегию национальной безопасности Российской Федерации», — говорится в документе.

Отмечается, что Стратегия национальной безопасности РФ является базовым документом стратегического планирования, определяющим национальные интересы и стратегические национальные приоритеты России, цели и задачи государственной политики в области обеспечения нацбезопасности и устойчивого развития РФ на долгосрочную перспективу.

В документе определяется понятие национальных интересов страны, среди которых упоминаются сбережение народа, защита конституционного строя, суверенитета и независимости, поддержание гражданского мира, устойчивое развитие экономики на новой технологической основе, развитие безопасного информационного пространства и защита окружающей среды.

Также документ содержит стратегические приоритеты РФ, такие как сбережение народа России и развитие человеческого потенциала, оборона, государственная, общественная, информационная и экономическая безопасность, и другие.

«Реализация настоящей стратегии будет способствовать сбережению народа России, развитию человеческого потенциала, повышению качества жизни и благосостояния граждан, укреплению обороноспособности страны, единства и сплочённости российского общества, достижению национальных целей развития, повышению конкурентоспособности и международного престижа Российской Федерации», — указано в документе.

Основными задачами в области обеспечения безопасности названы недопущение вмешательства во внутренние дела, защита государственной границы, пресечение террористической и экстремистской деятельности и другие мероприятия.

В документе подчёркивается, что укрепление безопасности России имеет жизненно важное значение на фоне целенаправленной политики по сдерживанию РФ. Там также говорится о недопустимости вмешательства во внутренние дела Российской Федерации.

  • Reuters
  • © Maxim Shemetov

Для защиты национальных интересов России от внешних и внутренних угроз, в том числе от недружественных действий иностранных государств, указывается необходимость повысить эффективность использования имеющихся достижений и конкурентных преимуществ России с учётом долгосрочных тенденций мирового развития.

В конце мая в интервью «Российской газете» секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отмечал, что решение об утверждении новой стратегии не является внезапным. 

«Согласно федеральному закону о стратегическом планировании, стратегия национальной безопасности должна корректироваться каждые шесть лет. Подготовка проекта документа продолжалась около года. В рабочую группу входили представители министерств и ведомств, научных кругов и общественности», — рассказал он.

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Предыдущая редакция, принятая 31 декабря 2015 года, способствовала сохранению внутренней стабильности в обществе, наращиванию экономического, политического, военного и духовного потенциалов России, а также обеспечила надёжную защиту от военных опасностей и угроз, напомнил Патрушев.

Он также пояснил, что в новой редакции прописаны действия России для пресечения недружественных шагов. В документе, в частности, отмечается «правомерность принятия симметричных и асимметричных мер для пресечения и предотвращения недружественных действий, представляющих угрозу суверенитету и территориальной целостности Российской Федерации».

При этом в документе указано, что Россия привержена использованию политических средств, таких как дипломатия и миротворчество.

Вместе с тем Патрушев обратил внимание, что в новой стратегии подчёркивается, что только гармоничное сочетание сильной державы и благополучия человека обеспечит процветание России и формирование справедливого общества. 

«Для сбережения народа необходимо в приоритетном порядке добиться повышения доходов российских граждан, создать комфортную и безопасную среду для жизни, обеспечить безусловную реализацию на всей территории страны конституционных прав и гарантий в сфере здравоохранения, экологии, санитарно-эпидемиологического благополучия, социального обеспечения, образования и культуры», — отметил он.

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