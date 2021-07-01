«В рамках реализации нацпроекта»: сотрудники ГИБДД в 2022 году получат приборы моментального определения опьянения

Приборы для моментального определения опьянения у водителей появятся у сотрудников ГИБДД в 2022 году. Об этом заявил глава Госавтоинспекции МВД России Михаил Черников. По его словам, аналогичное оборудование уже применяется во многих странах мира и направлено на повышение безопасности участников дорожного движения. Опрошенные RT эксперты отметили важность регламентации действий сотрудников ГИБДД при использовании новых приборов и соблюдение протокольных правил в отношении водителей.

В 2022 году у сотрудников ГИБДД появится оборудование для моментального определения опьянения у водителей. Об этом заявил глава Госавтоинспекции МВД России Михаил Черников в интервью радиостанции «Милицейская волна».

«Мы в рамках реализации национального проекта уже в следующем году увидим средства индикации, которые позволяют моментально индексировать водителей с признаками опьянения», — сказал Черников.

По его словам, специальный прибор по выдыхаемому воздуху выявит, есть ли у водителя пары алкоголя или нет. При отсутствии признаков опьянения автомобилист сможет продолжить движение без медосвидетельствования.

«Во многих странах это уже применяется, где за пару минут человека можно проверить, и он продолжит движение. В первую очередь это делается ради безопасности водителя и окружающих. Люди относятся к этому с пониманием. В рамках национального проекта мы сможем такие приборы закупить и поставить на вооружение. За счёт этого мы будем более эффективно исключать из транспортного потока нетрезвых водителей», — подчеркнул он.

Глава ГИБДД также привёл текущую статистику. Так, за первые шесть месяцев 2021 года за управление ТС в состоянии опьянения привлекли более 220 тыс. водителей, около 27 тыс. из них — повторно. 9 июня депутаты Госдумы в третьем чтении приняли законопроект об увеличении до трёх лет срока лишения свободы за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде.

«Это более 10%, огромное количество. Увеличение до трёх лет (ответственности за повторное вождение в пьяном виде. — RT) даст возможность переквалифицировать статью 264 в статью средней тяжести преступления. Здесь возможны более жёсткие меры исключения водителя из движения по дорогам. Это страшно, когда под колёсами погибают более 4 тыс. наших граждан только по вине водителей этой категории. С этим нужно очень жёстко бороться», — пояснил Черников.

Вместе с тем Михаил Черников указал, что за последнее десятилетие смертность на российских дорогах сократилась почти в два раза. По его словам, только правильное мышление позволит дойти до показателей нулевой смертности — граждане должны осознавать, что автомобиль — источник повышенной опасности.

Он добавил, что добиваться снижения смертности на дорогах также помогает правильное использование камер фотовидеофиксации. На данный момент в России работает свыше 21 тыс. камер, их установка в аварийно опасных местах приводит к снижению очагов аварийности.

«За многие годы использования камер фиксации не только у нас в стране, но и за рубежом, появился положительный результат. Во многих европейских государствах смертность сократилась до четырёх человек на 100 тыс. населения. Наша страна взяла на себя обязательства прийти к такому результату к 2030 году», — заявил Черников.

В июне был опубликован проект приказа МВД РФ, регламентирующего порядок надзора за соблюдением правил дорожного движения, в нём говорится о правилах скрытого надзора за нарушениями на дорогах. Так, сотрудники ГИБДД, работающие в режиме скрытого надзора, могут передвигаться на автомобиле без специальной цветографической схемы и не обязаны носить форменную одежду.

Таким образом инспекторы смогут зафиксировать ряд нарушений, способных повлечь за собой ДТП, в частности, факты опасного вождения, выезда на встречную полосу, превышения скорости, нарушения правил проезда перекрёстков, пешеходных переходов, а также правил пользования телефоном за рулём.

В том же месяце в ГИБДД поддержали инициативу по снижению скоростного лимита внутри городов и населённых пунктов с 60 км/ч до 30 км/ч. При этом начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин указывал, что вопрос о снижении скоростного лимита должен решаться индивидуально для каждой улицы: «Нужна масштабная ревизия улично-дорожных сетей, то есть не просто ввести ограничения».

© РИА Новости / Алексей Филиппов

Говоря о появлении приборов моментального определения, председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин заметил, что главное — соблюдение процессуальных гарантий и протокольных правил в отношении водителя.

«То есть должно быть проведено либо освидетельствование на месте с помощью алкотестера, причём это сделано по правилам, которые установлены сегодня: алкотестер должен быть распечатан в присутствии водителя, он должен быть сертифицирован, должен быть составлен протокол. Далее, если водитель не согласен с результатами, его должны направить на медицинское освидетельствование», — пояснил собеседник RT.

В свою очередь, партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT добавил, что действие нового прибора, которым планируют оснастить инспекторов, должно быть понятно автомобилистам. Кроме того, должна быть прописана регламентация сотрудников ГИБДД.