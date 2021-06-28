Под стражей на два месяца: в Москве арестовали трёх офицеров ФСБ

Трёх офицеров управления авиации ФСБ заключили под стражу на два месяца. Как сообщают СМИ, представители спецслужбы обвиняются в мошенничестве при заключении контрактов в рамках гособоронзаказа, сумма ущерба составляет почти 64 млн рублей. Отмечается, что офицеров ФСБ поместили в столичное СИЗО-4 «Медведь» в спецблок для действующих и бывших сотрудников силовых структур.

В Москве 235-й гарнизонный военный суд определил меру пресечения трём офицерам Федеральной службы безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Юрию Кравченко, Артему Сохину и Сергею Романову на срок два месяца», — заявил представитель суда.

При этом источник агентства указал, что все арестованные занимают высокие должности в 6-м отделе управления авиации ФСБ. Так, Кравченко — начальник 6-го отдела управления авиации ФСБ, Сохин — замначальника, Романов — один из офицеров подразделения.

«Всем троим военнослужащим авиации ФСБ предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»)», — пояснил источник ТАСС.

Наряду с этим газета «Коммерсантъ» указывает, что офицеры ФСБ причастны к хищению 63 499 600 рублей.

Как пишет издание, уголовное производство касается контрактов, заключённых между УА ФСБ и «небольшой ставропольской фирмой ООО «АсСтрой». Отмечается, что эта компания неоднократно выигрывала тендеры на поставку различной техники и оборудования воинским частям, в том числе подразделениям погранвойск, расположенным в Ставрополе. Так, «АсСтрой» должна была по контракту в рамках гособоронзаказа поставить авиации ФСБ «сборно-разборный складской комплекс хранения авиационно-технического имущества для воздушных судов», а также установить его в Воркуте.

«Ранее еще несколько таких комплексов были размещены этой же фирмой в других регионах по заказам УА ФСБ», — указывается в материале.

При этом уголовное дело было возбуждено ещё 14 июля 2020 года следователями МВД Республики Коми. Главный фигурант — Вазген Бабаханян, его считают директором фирмы, причинившим государству ущерб мошенническими действиями при исполнении госконтракта.

СИЗО-4 «Медведь»

© www.sizo-medvedkovo.ru

Согласно данным газеты, на судебных заседаниях представители следствия утверждали, что Кравченко, Сохин и Романов общались с Бабаханяном и членами его семьи, а также вводили в заблуждение руководство управления авиации ФСБ.

«В частности, последний из них, по данным ГВСУ СКР, «оказывал воздействие на находящихся от него в служебной зависимости лиц с целью придания видимости законности своих противоправных действий и с целью понудить их заключать новые государственные контракты с ООО «АсСтрой» и обеспечить бесперебойное финансирование данной организации», — говорится в статье.

При этом сами офицеры ФСБ в ходе судебного заседания утверждали, что «ничего криминального не совершали». По их мнению, все условия контракта были выполнены и сборно-разборный складской комплекс, деньги на который следствие считает украденными, был построен и функционирует. Их адвокаты также просили суд назначить подозреваемым залог, запрет определённых действий или домашний арест.

Однако судьи не были убеждены доводами офицеров, их отправили под стражу до 14 июля. Они содержатся в московском СИЗО-4 «Медведь» в спецблоке для действующих и бывших сотрудников силовых структур.

Дело полковника Черкалина

В апреле Московский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам колонии строгого режима бывшего сотрудника ФСБ Кирилла Черкалина за взяточничество и мошенничество. Его также лишили звания подполковника запаса и запретили занимать должности в правоохранительных органах три года после освобождения.

«Путём частичного сложения окончательно назначить Черкалину наказание в виде лишения свободы сроком семь лет с отбыванием в колонии строгого режима», — говорилось в решении судьи Вадима Корчагина.

Черкалина, который был начальником отдела одного из подразделений Федеральной службы безопасности, задержали в апреле 2019-го по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах. Как позднее стало известно из материалов суда, в период с 2012 по 2015 год он получил взятку в размере $850 тыс. от главы коммерческой фирмы КБ «Транспортный» за общее покровительство.

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Генпрокуратура России обратилась в суд с иском об обращении в доход государства имущества семьи Черкалина на сумму более 6,3 млрд рублей. В ходе судебных заседаний офицер ФСБ признал взыскание в доход государства 810 млн рублей, $72,7 млн, €8,5 млн, а также автомобиля Porsche Cayenne, наручных часов и запонок.

В марте 2021 год Черкалин просил суд рассмотреть его дело в особом порядке. Спустя месяц, как указывалось выше, его приговорили к семи годам колонии.