«Статья готовится»: Путин работает над материалом к 80-летию начала Великой Отечественной войны

Владимир Путин готовит статью к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ожидается, что её опубликуют в одном из немецких изданий. Ранее Владимир Путин написал несколько других материалов на тему Второй мировой и Великой Отечественной войн, которые вышли в том числе в зарубежных СМИ.

Президент России Владимир Путин готовит статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Как ожидается, материал опубликуют в одном из немецких изданий.

«Да, действительно. Статья готовится», — приводит ТАСС его слова.

Ранее в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» появилась информация о том, что Путин готовит публикацию, посвящённую Великой Отечественной войне.

Ранее Путин также заявил, что подумает о подготовке к публикации отдельной статьи, касающейся истории русских на Украине.

Статья Путина в 2020 году

В июне 2020 года была опубликована статья Владимира Путина под заголовком «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим», посвящённая Второй мировой войне. Глава государства анонсировал выход этого материала ещё в 2019 году на фоне заявлений ряда западных стран о том, что СССР якобы несёт равную с фашистской Германией ответственность за развязывание войны.

В статье Путин предостерёг от пренебрежения уроками истории. Глава российского государства отметил, что начало Второй мировой войны не было «неожиданным и внезапным» событием, а стало результатом ряда тенденций и факторов, которые «выстроились в одну роковую цепь».

Как рассказал президент, основными предпосылками ко Второй мировой войне стали итоги Первой мировой. В частности, её итоговый документ (Версальский договор) стал для Германии символом несправедливости по отношению к стране.

Как пояснил Путин, вышеуказанным обстоятельством воспользовались нацисты, которые «умело играли на этих чувствах, строили свою пропаганду, обещая избавить Германию от наследия Версаля, восстановить её былое могущество, а по сути, толкали немецкий народ к новой войне».

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Российский лидер подчеркнул, что все ведущие страны в той или иной степени несут свою долю вины за начало Второй мировой войны.

Президент также упомянул о растущем числе информационных атак против России. Он отметил, что это происходит, несмотря на готовность Москвы к совместной работе со странами Запада по установлению правды о Второй мировой войне.

Как подчеркнул Путин, проявления исторического ревизионизма на Западе в отношении итогов Второй мировой войны опасны, поскольку грубо и цинично искажают понимание принципов мирного развития, заложенных на конференциях в Ялте и Сан-Франциско.

Предшествующие статьи Путина о Второй мировой войне

В 2015 году президент написал колонку для журнала «Русский пионер». В материале он рассказал о том, как его родители выжили во время Великой Отечественной войны.

Как написал президент, его отец в начале войны работал на военном предприятии, где была так называемая бронь, освобождающая от призыва. Однако отец Путина написал заявление, что хочет на фронт. Его направили в диверсионный отряд НКВД, а позднее в рядах действующей армии он сражался за Невский пятачок, где получил ранение.

«Отец рассказывал, как его ранили там. Ранение было тяжёлое. Он всю жизнь жил с осколками в ноге: все их так и не вынули. Нога побаливала. Ступня так и не разгибалась потом. Мелкие осколки предпочли не трогать, чтобы кости не раздробить. И слава Богу, ногу сохранили. Могли ведь отнять её. Хороший врач попался», — написал Путин.

Вместе с тем, по словам президента, его старшего брата забрали у матери в детский дом для последующей эвакуации, там он заболел дифтеритом и умер. Также Путин рассказал, что вернувшийся с фронта отец выходил его мать, которую медики приняли за погибшую.

Кроме того, Путин подготовил ещё две публикации на тему Второй мировой войны. В материале для американского журнала World War II в 2011 году он, по просьбе редакции, рассказал об особенно дорогих для него книгах о войне. Путин отметил, в частности, такие работы, как трилогия «Живые и мёртвые» Константина Симонова, «Они сражались за Родину» Михаила Шолохова и «А зори здесь тихие» Бориса Васильева.

В 2009 году Путин написал статью для польского издания Gazeta Wyborcza. Материал был опубликован накануне визита Путина в качестве премьер-министра в Польшу для участия в мероприятиях, посвящённых 70-летию начала Второй мировой войны. В статье он предостерёг от попыток «переписать историю под нужды сиюминутной политической конъюнктуры».