«На доработку»: Путин отклонил законопроект об ответственности за цитирование в СМИ
- kremlin.ru
Президент России Владимир Путин отклонил законопроект об ужесточении правил цитирования в средствах массовой информации. Это следует из данных в карточке документа, размещённой на сайте Госдумы.
Согласно действующему законодательству, СМИ (редакция, главный редактор и журналист) в ряде случаев не несут ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь и достоинство граждан и организаций. В частности, если это происходит при дословном воспроизведении материалов другого средства массовой информации, которое можно установить и привлечь к ответственности.
Согласно предложенной и одобренной обеими палатами парламента поправке к закону «О средствах массовой информации», этот пункт предлагалось уточнить и снимать вину со СМИ за цитирование другого медиа, если его главный редактор «может быть установлен и привлечён к ответственности за данное нарушение». Кроме того, действие пункта 6 статьи 57 закона о СМИ предлагалось распространить на сетевые издания.
Один из инициаторов законопроекта, депутат Госдумы Евгений Ревенко назвал решение главы государства об отклонении законопроекта «стандартной процедурой».
«Очевидно, возникли некие дополнительные соображения, с которыми нам предстоит ознакомиться. Законопроект будет доработан с их учётом и рассмотрен уже в рамках нового, VIII созыва Государственной думы», — заявил он RT.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также констатировал, что закон будет дорабатываться осенью.
«У президента появились вопросы к некоторым частям этого закона, в частности, к частям, где идёт речь об освобождении от ответственности, поэтому президент посчитал нужным вернуть этот закон на доработку», — пояснил официальный представитель Кремля.
Комментируя решение президента, глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил ТАСС: «Будет дорабатываться. В части, как нам всё-таки здесь сделать более прозрачную систему, чтобы не возникало злоупотреблений свободой слова».
В свою очередь, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отметил: «Подход, сформулированный президентом, подлежит внимательному рассмотрению. Парламент вернется к данному вопросу осенью».
Управляющий партнёр «Коллегии медиа-юристов» Фёдор Кравченко в разговоре с RT пояснил, почему согласен с решением президента наложить на закон вето.
«Текущая редакция закона, хотя и принята достаточно давно, в целом не нуждается в каком-то срочном исправлении. Это не означает, что статья 57 закона «О СМИ» не вызывает никаких сложностей в правоприменении. Просто эти сложности лучше сначала стараться исправить с помощью разъяснений судов. В частности, пленума Верховного суда… Внесение поспешных изменений в закон без очень тщательной проработки с экспертным сообществом не решало проблемы этой статьи», — сказал он.
Эксперт также заметил, что глава государства очень редко прибегает к решению вернуть документ на дополнительное рассмотрение законодателей.
«Надо сказать, что практика применения президентом своего права вето и использование президентом своего права вето в последние годы очень незначительная. А в сфере законодательства о СМИ я просто даже не припомню, когда в последний раз такие преценденты были», — добавил Кравченко.
- РИА Новости
- © Максим Блинов
Напомним, что нижняя палата парламента приняла законопроект 19 мая, а Совет Федерации одобрил документ 2 июня. Глава государства вернул законодательную инициативу на доработку 15 июня, а на следующий день Совет Госдумы направил его в профильный комитет.
Добавим, что в ходе рассмотрения документа один из его инициаторов, депутат Сергей Боярский назвал утверждаемые законопроектом правки «техническим уточнением».
«Что касается привлечения к ответственности — мы лишь уточнили формулировки. Всё как было, так и останется. Это не касается тех СМИ, которые цитируют друг друга, касается «шалунов», которые выдумывают нечто и выдают это за цитату другого СМИ, которое придумали сами», — заявил он РБК.
Накануне Госдума VII созыва провела своё последнее заседание. В тот же день Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов нижней палаты парламента на 19 сентября 2021-го. Как сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, голосование пройдёт в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября.
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