«На доработку»: Путин отклонил законопроект об ответственности за цитирование в СМИ

Президент России воспользовался правом вето и отклонил законопроект об ответственности средств массовой информации за цитирование ложной информации других медиа. Как пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, у Владимира Путина «появились вопросы к некоторым частям этого закона», в результате чего он решил вернуть документ на доработку. Один из авторов инициативы Евгений Ревенко назвал решение президента «стандартной процедурой» и констатировал, что доработанный законопроект будет рассмотрен уже Госдумой VIII созыва. В свою очередь, глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн отметил, что законодателям предстоит «сделать более прозрачную систему», чтобы не возникало злоупотреблений свободой слова.

Президент России Владимир Путин отклонил законопроект об ужесточении правил цитирования в средствах массовой информации. Это следует из данных в карточке документа, размещённой на сайте Госдумы.

Согласно действующему законодательству, СМИ (редакция, главный редактор и журналист) в ряде случаев не несут ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь и достоинство граждан и организаций. В частности, если это происходит при дословном воспроизведении материалов другого средства массовой информации, которое можно установить и привлечь к ответственности.

Согласно предложенной и одобренной обеими палатами парламента поправке к закону «О средствах массовой информации», этот пункт предлагалось уточнить и снимать вину со СМИ за цитирование другого медиа, если его главный редактор «может быть установлен и привлечён к ответственности за данное нарушение». Кроме того, действие пункта 6 статьи 57 закона о СМИ предлагалось распространить на сетевые издания.

Один из инициаторов законопроекта, депутат Госдумы Евгений Ревенко назвал решение главы государства об отклонении законопроекта «стандартной процедурой».

«Очевидно, возникли некие дополнительные соображения, с которыми нам предстоит ознакомиться. Законопроект будет доработан с их учётом и рассмотрен уже в рамках нового, VIII созыва Государственной думы», — заявил он RT.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также констатировал, что закон будет дорабатываться осенью.

«У президента появились вопросы к некоторым частям этого закона, в частности, к частям, где идёт речь об освобождении от ответственности, поэтому президент посчитал нужным вернуть этот закон на доработку», — пояснил официальный представитель Кремля.

Комментируя решение президента, глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил ТАСС: «Будет дорабатываться. В части, как нам всё-таки здесь сделать более прозрачную систему, чтобы не возникало злоупотреблений свободой слова».

В свою очередь, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отметил: «Подход, сформулированный президентом, подлежит внимательному рассмотрению. Парламент вернется к данному вопросу осенью».

Управляющий партнёр «Коллегии медиа-юристов» Фёдор Кравченко в разговоре с RT пояснил, почему согласен с решением президента наложить на закон вето.

«Текущая редакция закона, хотя и принята достаточно давно, в целом не нуждается в каком-то срочном исправлении. Это не означает, что статья 57 закона «О СМИ» не вызывает никаких сложностей в правоприменении. Просто эти сложности лучше сначала стараться исправить с помощью разъяснений судов. В частности, пленума Верховного суда… Внесение поспешных изменений в закон без очень тщательной проработки с экспертным сообществом не решало проблемы этой статьи», — сказал он.

Эксперт также заметил, что глава государства очень редко прибегает к решению вернуть документ на дополнительное рассмотрение законодателей.

«Надо сказать, что практика применения президентом своего права вето и использование президентом своего права вето в последние годы очень незначительная. А в сфере законодательства о СМИ я просто даже не припомню, когда в последний раз такие преценденты были», — добавил Кравченко.

РИА Новости

© Максим Блинов

Напомним, что нижняя палата парламента приняла законопроект 19 мая, а Совет Федерации одобрил документ 2 июня. Глава государства вернул законодательную инициативу на доработку 15 июня, а на следующий день Совет Госдумы направил его в профильный комитет.

Добавим, что в ходе рассмотрения документа один из его инициаторов, депутат Сергей Боярский назвал утверждаемые законопроектом правки «техническим уточнением».

«Что касается привлечения к ответственности — мы лишь уточнили формулировки. Всё как было, так и останется. Это не касается тех СМИ, которые цитируют друг друга, касается «шалунов», которые выдумывают нечто и выдают это за цитату другого СМИ, которое придумали сами», — заявил он РБК.

Накануне Госдума VII созыва провела своё последнее заседание. В тот же день Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов нижней палаты парламента на 19 сентября 2021-го. Как сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, голосование пройдёт в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября.