Путин поручил усовершенствовать законы о защите детей от вредной информации

Президент России Владимир Путин поручил правительству исключить из классификации информационной продукции категорию «информационная продукция для детей, не достигших возраста шести лет».

Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Правительству России... представить предложения: по совершенствованию законодательства России о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, предусмотрев исключение из классификации информационной продукции категории «информационная продукция для детей, не достигших возраста шести лет», — говорится в сообщении.

Срок выполнения поручения — 1 сентября, ответственным назначен российский премьер Дмитрий Медведев.

В конце мая ФАН сообщало, что в Общественной палате России состоялся круглый стол «Запрещённый контент в интернете: как защитить детей?».