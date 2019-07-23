Путин поручил усовершенствовать законы о защите детей от вредной информации

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Президент России Владимир Путин поручил правительству исключить из классификации информационной продукции категорию «информационная продукция для детей, не достигших возраста шести лет».
Путин поручил усовершенствовать законы о защите детей от вредной информации
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Правительству России... представить предложения: по совершенствованию законодательства России о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, предусмотрев исключение из классификации информационной продукции категории «информационная продукция для детей, не достигших возраста шести лет», — говорится в сообщении.

Срок выполнения поручения — 1 сентября, ответственным назначен российский премьер Дмитрий Медведев.

В конце мая ФАН сообщало, что в Общественной палате России состоялся круглый стол «Запрещённый контент в интернете: как защитить детей?».

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