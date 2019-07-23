Путин поручил усовершенствовать законы о защите детей от вредной информации
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- РИА Новости
Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
«Правительству России... представить предложения: по совершенствованию законодательства России о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, предусмотрев исключение из классификации информационной продукции категории «информационная продукция для детей, не достигших возраста шести лет», — говорится в сообщении.
Срок выполнения поручения — 1 сентября, ответственным назначен российский премьер Дмитрий Медведев.
В конце мая ФАН сообщало, что в Общественной палате России состоялся круглый стол «Запрещённый контент в интернете: как защитить детей?».