В ОП обсудили защиту детей от запрещённого контента в интернете

Короткая ссылка
В Общественной палате России состоялся круглый стол «Запрещённый контент в Интернете: как защитить детей?», сообщает ФАН.
В ОП обсудили защиту детей от запрещённого контента в интернете
  • © pixabay.com

Участники обсудили выявление и блокировку ресурсов с информацией, направленной на вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия, которые угрожают жизни и здоровью.

В 2018 году правоохранительные органы обнаружили в соцсетях около семи тысяч материалов о продаже наркотиков и более 26 тыс. постов с детской порнографией.

С июня 2017 года по сентябрь 2018-го в соцсетях было распространено около 1,5 млн сообщений с призывом к насилию.

Дискуссию приурочили к Международному дню защиты детей.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в школах Светлогорска выявили нарушения закона о защите персональных данных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить