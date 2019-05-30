В ОП обсудили защиту детей от запрещённого контента в интернете

В Общественной палате России состоялся круглый стол «Запрещённый контент в Интернете: как защитить детей?», сообщает ФАН.

Участники обсудили выявление и блокировку ресурсов с информацией, направленной на вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия, которые угрожают жизни и здоровью.

В 2018 году правоохранительные органы обнаружили в соцсетях около семи тысяч материалов о продаже наркотиков и более 26 тыс. постов с детской порнографией.

С июня 2017 года по сентябрь 2018-го в соцсетях было распространено около 1,5 млн сообщений с призывом к насилию.

Дискуссию приурочили к Международному дню защиты детей.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в школах Светлогорска выявили нарушения закона о защите персональных данных.