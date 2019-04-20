В школах Светлогорска выявили нарушения закона о защите персональных данных

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Светлогорская межрайонная прокуратура выявила нарушения закона о защите персональных данных в деятельности школ. Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на надзорное ведомство Калининградской области.
В школах Светлогорска выявили нарушения закона о защите персональных данных
  • © Константин Чалабов
  • РИА Новости

Как установила проверка, в нарушение требований документ, определяющий политику образовательного учреждения в отношении обработки личной информации, на официальных сайтах этих учреждений не размещён.

В отношении руководителей школ возбуждено шесть дел об административном правонарушении. Также внесено шесть представлений, которые уже рассмотрены и удовлетворены.

Постановлениями суда должностных лиц признали виновными и подвергли административному наказанию в виде предупреждения.

В 2018 году Роскомнадзор подготовил дистанционные уроки для детей по защите персональных данных.

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