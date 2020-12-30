Путин подписал закон об ужесточении ответственности за клевету в сети

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Президент России Владимир Путин подписал закон об усилении уголовной ответственности за клевету в интернете.
Путин подписал закон об ужесточении ответственности за клевету в сети
  • РИА Новости

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, за клевету в интернете, СМИ или в публичном выступлении будет грозить штраф в размере до 1 млн рублей либо обязательные работы на срок до 240 часов, принудительные работы на срок до двух лет, арест на срок до двух месяцев или лишение свободы на срок до двух лет.

При этом за клевету, которая была совершена с использованием служебного положения, может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет. 

Закон предусматривает также наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет за клевету о том, что лицо страдает заболеванием, которое опасно для окружающих.

При этом за клевету о якобы совершённом изнасиловании, тяжком или особо тяжком преступлении будет грозить срок до пяти лет.

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