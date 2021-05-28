«Готовим поправки в законодательство»: в России планируют запретить использование пластиковой посуды

Правительство России готовит законодательные изменения, предусматривающие запрет на использование неперерабатываемых продуктов. В частности, речь идёт о цветном пластике, пластиковых трубочках, одноразовой посуде и ватных палочках, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. Наряду с этим Минприроды составляет перечень товаров и упаковки из пластика, которые невозможно переработать, чтобы запретить их дальнейшее производство. В Госдуме поддержали инициативу по переходу на использование более экологичных изделий.

В России могут на законодательном уровне запретить использование неперерабатываемых продуктов, в том числе цветного пластика, одноразовой посуды, ватных палочек. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на IX Невском международном экологическом форуме.

«Готовим поправки в законодательство, запрещающие использование неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов. Таких, как цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда», — заявила Абрамченко, добавив, что власти не ожидают роста цен в связи с запретом.

Она рассчитывает, что результаты реформы в законодательстве станут заметны в 2024 году, а к 2030-му в стране должно появиться около 100 тыс. новых рабочих мест за счёт развития индустрии замкнутого цикла, предусматривающего переработку товаров после окончания их срока службы.

В марте Абрамченко на форуме «Чистая страна» уже заявляла о том, что правительство России рассматривает возможность запрета неперерабатываемого пластика. По её словам, к 2030 году планируется добиться извлечения 50% вторичных материальных ресурсов из всей массы отходов.

Кроме того, глава Минприроды Александр Козлов заметил, что в данный момент 94% мусора отправляется на мусорные полигоны. В связи с этим готовится перечень товаров и упаковки из пластика, которые невозможно переработать, чтобы в дальнейшем ввести запрет на их производство.

«Запрет на пластик — часть этой большой стратегии, связанной с тем, чтобы не только произведённый мусор заходил во вторичное использование, но и не появлялся новый. Наша задача в том, чтобы через этот запрет использования пластика туда (на мусорные полигоны. — RT) попадало меньше отходов, сортировалось и запускалось во вторичное использование, тем самым не порождало новый мусор», — приводит его слова ТАСС.

Сортировка и отгрузка пластикового вторсырья

АГН «Москва»

© Кирилл Зыков

Накануне генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев в ходе выступления на НМЭК указал, что в России за год образуется 60 млн тонн твёрдых отходов, из них сортируется 20 млн тонн, две трети из которых возвращается в отсортированном виде обратно на полигон.

«С одной стороны, мы получили достижение федерального и национального проектов в области обращения с отходами, а с другой стороны — недостижение сутевых целей всего национального проекта «Экология», согласно которому мы не просто должны были увеличить обработку отходов, но и сократить их захоронение», — цитирует его телеканал РБК.

При этом в интервью РИА Новости он подчеркнул, что в России уже готова к использованию федеральная схема по обращению с отходами, в рамках которой все заинтересованные ведомства могут проверить необходимую отчётность.

«В настоящий момент практически все региональные операторы, за исключением буквально нескольких, пользуются этой системой и вносят свои данные. Внедрение этой системы позволит серьёзно исправить ситуацию с отчётностью. Теперь не нужно будет её предоставлять в бумажном виде или куда-то отсылать данные — всё вносится в систему, и коллеги, которые работают с ней, могут в актуальном режиме времени проверить корректность внесённых данных», — пояснил Буцаев.

«Инициативу можно только приветствовать»

Член комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Александр Клыканов приветствовал разработку законодательной инициативы по отказу от неперерабатываемых пластиковых изделий, но отметил наличие различных нюансов, которые потребуют проработки.

«Как тенденцию это можно только приветствовать, но мы с вами должны понимать, что от этого зависит огромная часть нашей экономики — действительно огромная. С другой стороны, осознаём, что всему этому надо ставить заслон — и пластиковым пакетам, и бутылкам, и так далее. Когда внесут — будем смотреть, мы к этому готовы», — пояснил собеседник RT.

Зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Кирилл Черкасов, в свою очередь, выразил уверенность, что члены нижней палаты парламента поддержат инициативу, запрещающую использование неперерабатываемых продуктов, когда её внесут на рассмотрение: «Она отвечает тем требованиям, которые общество предъявляет к тому, чтобы материалы, используемые в качестве упаковки или изделий, были безопасными для людей и для природы».

«Пластика должно быть как можно меньше»

Директор Всероссийского института природы, кандидат биологических наук, заслуженный эколог РФ Андрей Пешков в разговоре с RT отметил необходимость отказа от пластиковой продукции и перехода на производство аналогичных изделий из крахмала, бумаги, отработанного картона и биоразлагаемого пластика.

«Вред наносится необратимый, учитывая те объёмы неперерабатываемого и трудноперерабатываемого пластика, который поступает на рынок бесконтрольно. А меры, которые принимаются, — да, я считаю, что давно пора. Может быть, они должны быть несколько более системными, включая стимулирование альтернативных производств, а не только запреты», — заявил он.

Руководитель региональной группы общественного мониторинга по вопросам экологии и защиты леса ОНФ эколог Антон Хлынов констатировал важность инициатив по ограничению употребления пластика. Он заметил, что в период пандемии количество отходов, связанных с одноразовой посудой и прочими неперерабатываемыми материалами, выросло на 10—20%.

«Конечно, пластика должно быть как можно меньше, нужно стремиться от него избавляться различными способами. Хотя пластик и является неотъемлемой частью нашей жизни, но главное — нужно сделать так, чтобы его можно было разделить, чтобы извлечь полезные фракции из него было легко, — сказал он. — Пока в мире есть два основных способа утилизации так называемых хвостов (тех отходов, которые не идут в переработку. В нашей стране это примерно половина того, что мы выбрасываем на помойку) — это либо захоронение отходов на специальных полигонах, либо их сжигание. К сожалению, ни тот, ни другой способ не является экологичным».