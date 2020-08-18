Полимерный океан: количество пластика в Атлантике может минимум в 10 раз превышать предыдущие оценки

Учёные из Великобритании заявили о существенной недооценке пластикового загрязнения Атлантического океана. По подсчётам исследователей, только в верхних водах Атлантики скопилось до 21 млн тонн микропластика, а всего в океане может присутствовать около 200 млн тонн пластикового мусора. Ранее сообщалось лишь о 17 млн тонн.

Исследователи из Национального океанографического центра (НОЦ) Великобритании подсчитали количество микропластика в Атлантике и выдвинули предположение, что океан загрязнён различными полимерными соединениями минимум в 10 раз сильнее, чем считалось ранее. Об этом сообщается в журнале Nature Communications.

Атлантическая экспедиция НОЦ состоялась в сентябре — ноябре 2016 года. За это время учёные делали заборы воды в различных регионах Атлантического океана на глубинах до 200 м. Методом спектрографической визуализации они определяли в пробах наличие трёх наиболее распространённых видов пластика: полиэтилена, полипропилена и полистирола.

Ранее считалось, что за 65 лет (с 1950 по 2015 год) количество пластика в Атлантике достигло 17 млн тонн, утверждают учёные. В новом исследовании было показано, что одного только микропластика трёх вышеупомянутых видов в верхних слоях океана накопилось от 12 до 21 млн тонн.

«Раньше у нас не получалось соотнести установленную массу пластиковых отходов, плавающих на поверхности, с тем их объёмом, который, предположительно, попал в океан с 1950 года. В прошлых исследованиях не измерялась концентрация микрочастиц пластика в глубинах океана. Наше исследование стало первым, в котором подобные замеры были проведены по всему Атлантическому океану — от Великобритании до Фолклендских островов», — заявила главный автор исследования, научный сотрудник НОЦ Кацярына Паборцава.

Загрязнённый пластиком берег британского острова Уолни в Ирландском море

© NOC Communications (NOC Coms)

Выяснив концентрацию микропластика в верхних слоях Атлантики, учёные смогли определить приблизительное количество пластикового мусора во всём океане.

«Если принять за данное, что концентрация микропластика, зафиксированная нами на глубине около 200 м, соответствует его концентрации на последующих глубинах (со средней глубиной около 3 км), то в Атлантике может содержаться около 200 млн тонн пластиковых отходов, и это только относящихся к полимерам подобного типа и размера», — отметил другой автор научной работы — профессор НОЦ Ричард Лэмпитт.

Для получения наиболее полной картины экологической катастрофы в Атлантике и определения опасности для окружающей среды и людей необходимо иметь хорошее представление о количестве и свойствах загрязняющего материала, а также о путях его проникновения в океан, отмечают учёные.

Также необходимо больше знать о том, как тот или иной пластик разлагается и насколько токсичен в различных концентрациях, уверены исследователи.