«Претензии необоснованны»: глава погранслужбы — о попытках США поставить под сомнение территориальную целостность России
- Эсминец ВМС США John S. McCain
- Reuters
- © U.S. Navy/Petty Officer 3rd Class James Vazquez
США пытаются поставить под сомнение территориальную целостность Российской Федерации, не признавая обоснованную позицию Москвы по статусу залива Петра Великого на юге Приморского края. Об этом в интервью РИА Новости заявил первый заместитель директора Федеральной службы безопасности — руководитель пограничной службы Владимир Кулишов.
Он напомнил, что ещё в 1957 году СССР причислил эту акваторию к категории «исторических заливов» на основании географических условий, оборонного значения и исторической принадлежности вод залива Российской империи, а затем — Советскому Союзу. «Исторические заливы» также есть у некоторых других государств, включая Канаду, Норвегию и Тунис.
В связи с этим статусом залив Петра Великого считается частью территориальных вод России и на него не распространяются международные правила о том, что госграница в морских пространствах определяется по внешней границе территориальных вод (12 морских миль от берега), в нём отсутствует право мирного прохода.
«Есть страны, в частности США, которые стремятся поставить под сомнение территориальную целостность нашего государства и не признают мотивированную позицию Российской Федерации в отношении статуса залива Петра Великого», — заявил Кулишов.
«Претензии со стороны Америки являются необоснованными с точки зрения международного права. Произошедший инцидент в ноябре 2020 года в заливе с эсминцем ВМС США John S. McCain является нарушением государственной границы Российской Федерации», — подчеркнул глава погранслужбы.
Он добавил, что российские пограничники пресекают любые провокации в строгом соответствии с нормами международного права и российского законодательства.
Напомним, 24 ноября 2020 года пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что в 06:17 мск эскадренный миноносец ВМС США John S. McCain нарушил территориальные воды РФ в заливе Петра Великого, «углубившись за линию морской границы на 2 км».
После этих манёвров большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» предупредил экипаж американского судна о недопустимости подобных действий и сообщил о возможности применения таранного манёвра для вытеснения нарушителя.
«После полученного предостережения и смены курса большим противолодочным кораблём ТОФ «Адмирал Виноградов» на эсминец John S. McCain американский корабль сразу вышел в нейтральные воды. Повторных попыток американский эсминец войти в них не предпринимал», — сообщали в российском оборонном ведомстве.
При этом командование 7-го флота США объяснило инцидент проведением операции по «обеспечению свободы судоходства». Американские военные моряки таким образом хотели выразить несогласие с позицией Москвы относительно статуса залива Петра Великого. По их мнению, СССР в своё время «присвоил» себе гораздо большую площадь внутренних вод и территориального моря, нежели имел право требовать в соответствии с международным правом.
«Россия продолжила политику СССР в этом вопросе. Проведя эту операцию, США продемонстрировали, что эти воды не являются территориальным морем России и что США не признают притязания России на то, что залив Петра Великого — это «исторический залив» по международному праву», — говорилось в заявлении.
«Обстановка на госгранице РФ остаётся динамичной»
Руководитель погранслужбы Владимир Кулишов также обратил внимание на то, что обстановка на госгранице России «остаётся динамичной», а на её развитие оказывает влияние ряд факторов, среди которых рост военной активности НАТО, нарастающее санкционное давление со стороны Запада и сохранение очагов военно-политической напряжённости.
По словам Кулишова, один из напряжённых участков границы находится в Азовско-Черноморском регионе, где в 2020 году сохранялись риски провокаций со стороны Украины и продолжалась военная активность стран — членов Североатлантического альянса.
Ранее глава погранслужбы рассказал подробности инцидента, произошедшего 13 октября 2020 года, когда британский эсминец D35 Dragon зашёл в территориальные воды РФ в районе мыса Херсонес, несмотря на поступившее предупреждение о недопустимости пересечения госграницы. По его словам, военное судно Соединённого Королевства осуществило нарушение, «воспользовавшись правом мирного прохода».
«На требования немедленно покинуть территориальное море России капитан эсминца заявил о плохом приёме сигнала. В результате совместных с ВМФ и ВКС России действий военный корабль был выдворен в нейтральные воды», — пояснил первый замдиректора ФСБ.
Добавим, что в Министерстве обороны Великобритании прокомментировали слова Кулишова, заявив, что эсминец D35 Dragon «не был участником какого-либо инцидента».
«ВМФ Российской Федерации не препятствовал проходу эсминца Dragon. Он проследовал без инцидентов, воспользовавшись нашим правом мирного прохода в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву», — приводит слова представителя ведомства The Daily Telegraph.
Источник газеты в британском Минобороны уточнил, что Великобритания не признаёт воссоединение Крыма с Россией, поэтому британские моряки не считают акваторию вокруг Крыма российскими территориальными водами.
Согласно данным Королевского флота Великобритании, эсминец D35 Dragon осенью 2020 года почти месяц находился в Чёрном море, проводя совместные учения с судами Украины, Грузии и Румынии и осуществляя патрулирование.