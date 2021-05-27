«Вероятность передачи сильно снижена»: центр Гамалеи может изучить вопрос отказа от масок после прививки «Спутником V»

В центре им. Гамалеи заявили, что даже в случае заражения коронавирусом после прививки «Спутником V» пациенты не выделяют жизнеспособный вирус. В связи с этим специалисты могут изучить целесообразность отказа от масок после вакцинации препаратом. В то же время в центре подчеркнули, что сейчас вопрос об отмене масочного режима для привившихся не стоит. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду, что к осени более 60% россиян пройдут процедуру вакцинации.

НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи может изучить вопрос отмены необходимости ношения масок для вакцинированных от коронавируса препаратом «Спутник V».

Как заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра им. Гамалеи Владимир Гущин, есть основания говорить, что вероятность передачи COVID-19 после вакцинации «сильно снижена». Вместе с тем он добавил, что для определения, насколько снижена эта вероятность, необходимо проводить более детальные эпидемиологические исследования.

«Но прямо сейчас, я думаю, это не вопрос отказа от масок, но это указание на то, что этот вопрос нужно более внимательно изучить», — цитирует Гущина ТАСС.

По словам Гущина, получившие оба компонента вакцины «Спутник V» даже в случае инфицирования COVID-19 не представляют опасности для других.

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«Получившие обе дозы вакцины в случае заболевания имеют в 14 раз меньший риск перенести заболевание в среднетяжёлой и тяжёлой форме. При этом в этом случае вакцинированные не выделяют жизнеспособный вирус, а значит, не являются источником опасности для окружающих», — следует из презентации Гущина.

Он также высказался о темпах вакцинации в России. По данным центра им. Гамалеи, к настоящему времени около 10% жителей РФ прошли полный курс вакцинации от коронавируса. В то же время, по словам руководителя Минздрава России Михаила Мурашко, к настоящему моменту в стране первым компонентом вакцины от COVID-19 привиты почти 17 млн человек.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что разъяснительная работа о преимуществах вакцинации будет продолжаться. Отвечая на вопрос журналистов о том, можно ли рассчитывать, что к осени прививку от коронавируса сделают более 60% россиян, Песков заявил, что надежда на этот исход есть.

«Главное, что государство фактически выполнило необходимые шаги для того, чтобы создать необходимую инфраструктуру, запасы вакцины, систему распространения, организацию прививочных пунктов в том объёме, который необходим. И теперь дело только за инициативой граждан», — подчеркнул Песков.

Он подчеркнул, что «именно гражданам нужно осознать, что для защиты своего здоровья, для защиты своей жизни и для того, чтобы жить полноценной жизнью в условиях продолжающейся пандемии, нужно сделать прививку».

За прошедшие сутки в России выявлено 9039 новых случаев коронавируса. За это же время полностью выздоровели 9759 человек. От осложнений, вызванных COVID-19 и сопутствующими заболеваниями, скончались 402 человека.

С начала пандемии в стране выявлено 5 035 207 случаев COVID-19. Выздоровели 4 651 849 человек. Зафиксировано 120 002 летальных исхода. Активными остаются 263 356 случаев.

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По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 136,8 млн лабораторных тестов на COVID-19, в том числе 338 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаётся 517 061 человек.

В Москве за сутки выявлено 3105 новых случаев заражения COVID-19. После прохождения лечения от коронавирусной инфекции выписаны ещё 2886 пациентов. В то же время госпитализирован 971 человек, скончались 58 пациентов.

Эксперты высоко оценили действия столичных властей в условиях пандемии. В частности, Москва заняла второе место среди 19 мировых мегаполисов по эффективности борьбы против пандемии коронавируса в период с января — февраля 2020 года по май 2021 года, следует из результатов исследования Высшей школы экономики (ВШЭ). Первое место в рейтинге занял Сингапур, в топ-5 также вошли Шанхай, Сеул и Пекин.

Для оценки эффективности экономической политики в условиях пандемии авторы работы рассчитали сводный индекс, состоящий из трёх подразделов, которые описывают ситуацию в сфере здравоохранения, восстановления экономической активности и социальной сферы и устойчивости бюджетной системы. По мнению экспертов, Москва провела сбалансированную политику и добилась высоких показателей по всем компонентам.

«Основным фактором стало быстрое восстановление экономической активности в городе, в том числе и за счёт масштабных мер поддержки со стороны городского бюджета. Другой важный момент, отмеченный экспертами, — это то, что город за счёт накопленных остатков смог сильно увеличить расходы на здравоохранение и социальную поддержку граждан и не планирует сокращать эти расходы в 2021 году», — говорится в исследовании.

Отмечается, что действия московских властей позволили добиться относительно небольшого ущерба экономике при сохранении контроля над течением эпидемии.