«Граждане должны сами осознать эту необходимость»: Путин выступил против обязательной вакцинации от COVID-19
- РИА Новости
- © Тимур Батыршин
Президент России Владимир Путин высказался против обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции, подчеркнув, что люди должны сами осознать необходимость прививки. Об этом он заявил в ходе совещания по экономическим вопросам.
Глава государства подчеркнул, что самый правильный и цивилизованный способ снизить риски распространения инфекции и сформировать коллективный иммунитет — это широкая вакцинация.
«Ещё раз хочу обозначить здесь свою позицию. На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя. Граждане должны сами осознать эту необходимость, понять, что если они не сделают прививку, то могут столкнуться с очень серьёзной и даже смертельной опасностью, особенно это касается людей старших возрастов», — подчеркнул Путин.
Российский лидер вновь обратился к россиянам, призвав их как следует подумать о важности прививки.
«Имейте в виду, что российская вакцина — это показывает практика уже миллионного применения — она самая надёжная сегодня и самая безопасная и в нашей стране для вакцинации созданы все условия», — напомнил президент.
Он рассказал, что на основании полученной практики и многомиллионного применения российского препарата было доказано, что вакцина не вредит здоровью и не приводит к каким-то серьёзным осложнениям. При этом препарат надёжно защищает от угрозы заражения или предупреждает тяжёлое течение болезни.
«Специалисты, учёные имеют надёжные, обоснованные сведения на этот счёт. Мы должны доверять их профессиональному мнению и прислушиваться к ним. Главное — здоровье. Прошу вас подумать именно об этом», — подчеркнул Путин.
- Владимир Путин
- kremlin.ru
Как ранее сообщил директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин, в стране более 10 млн человек уже получили обе дозы вакцины от COVID-19.
«Привиты полностью более 10 млн человек, сделано общее количество прививок более 25 млн», — рассказал он.
В свою очередь, руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций государственного научного центра «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук, вирусолог Александр Семёнов рассказал, что люди, которые заболевают после вакцинации, переносят инфекцию легко и не имеют осложнений. Он также подчеркнул, что такие случаи очень редки.
Эксперт призвал вакцинированных россиян продолжать носить маски, чтобы защитить окружающих.
«Потому что, если, например, вы поцеловались с человеком, заражённым коронавирусом, то какое-то время вы будете выделять в окружающую среду возбудитель ковида. Да, вы сами, скорее всего, не заболеете, а вот окружающих заразить можете», — пояснил Семёнов.
Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца обратилась к России с просьбой о поставках российской вакцины «Спутник V».
«Последнее обращение такого рода, например, поступило в правительство России от Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца», — подтвердила она.
Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции началась в России 18 января.
На данный момент в стране зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V» центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» и «КовиВак» Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН, а также однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».
Кроме того, советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано заявила, что в ряде российских регионов началась вакцинация домашних животных от COVID-19.
«В ряде регионов России на базе ветеринарных клиник началась вакцинация домашних животных против COVID-19. Накануне в российские города были доставлены первые партии единственной в мире вакцины «Карнивак-Ков», разработанной российскими учёными Россельхознадзора с целью профилактики заболевания среди животных», — сказала она.
По её словам, вакцинация проводится частными и государственными клиниками, которые закупили соответствующую вакцину.