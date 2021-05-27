«Граждане должны сами осознать эту необходимость»: Путин выступил против обязательной вакцинации от COVID-19

Президент России Владимир Путин высказался против обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции, при этом подчеркнув, что люди должны сами осознать необходимость прививки. По его словам, на основании многомиллионного применения российского препарата было доказано, что вакцина не вредит здоровью и не приводит к каким-то серьёзным осложнениям. Как ранее сообщили в Роспотребнадзоре, в России сделано свыше 25 млн прививок от коронавирусной инфекции, более 10 млн человек получили обе дозы вакцины.

Президент России Владимир Путин высказался против обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции, подчеркнув, что люди должны сами осознать необходимость прививки. Об этом он заявил в ходе совещания по экономическим вопросам.

Глава государства подчеркнул, что самый правильный и цивилизованный способ снизить риски распространения инфекции и сформировать коллективный иммунитет — это широкая вакцинация.

«Ещё раз хочу обозначить здесь свою позицию. На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя. Граждане должны сами осознать эту необходимость, понять, что если они не сделают прививку, то могут столкнуться с очень серьёзной и даже смертельной опасностью, особенно это касается людей старших возрастов», — подчеркнул Путин.

Российский лидер вновь обратился к россиянам, призвав их как следует подумать о важности прививки.

«Имейте в виду, что российская вакцина — это показывает практика уже миллионного применения — она самая надёжная сегодня и самая безопасная и в нашей стране для вакцинации созданы все условия», — напомнил президент.

Он рассказал, что на основании полученной практики и многомиллионного применения российского препарата было доказано, что вакцина не вредит здоровью и не приводит к каким-то серьёзным осложнениям. При этом препарат надёжно защищает от угрозы заражения или предупреждает тяжёлое течение болезни.

«Специалисты, учёные имеют надёжные, обоснованные сведения на этот счёт. Мы должны доверять их профессиональному мнению и прислушиваться к ним. Главное — здоровье. Прошу вас подумать именно об этом», — подчеркнул Путин.

Владимир Путин

kremlin.ru

Как ранее сообщил директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин, в стране более 10 млн человек уже получили обе дозы вакцины от COVID-19.

«Привиты полностью более 10 млн человек, сделано общее количество прививок более 25 млн», — рассказал он.

В свою очередь, руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций государственного научного центра «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук, вирусолог Александр Семёнов рассказал, что люди, которые заболевают после вакцинации, переносят инфекцию легко и не имеют осложнений. Он также подчеркнул, что такие случаи очень редки.

Эксперт призвал вакцинированных россиян продолжать носить маски, чтобы защитить окружающих.

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«Потому что, если, например, вы поцеловались с человеком, заражённым коронавирусом, то какое-то время вы будете выделять в окружающую среду возбудитель ковида. Да, вы сами, скорее всего, не заболеете, а вот окружающих заразить можете», — пояснил Семёнов.

Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца обратилась к России с просьбой о поставках российской вакцины «Спутник V».

«Последнее обращение такого рода, например, поступило в правительство России от Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца», — подтвердила она.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции началась в России 18 января.

На данный момент в стране зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V» центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» и «КовиВак» Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН, а также однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».

Кроме того, советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано заявила, что в ряде российских регионов началась вакцинация домашних животных от COVID-19.

«В ряде регионов России на базе ветеринарных клиник началась вакцинация домашних животных против COVID-19. Накануне в российские города были доставлены первые партии единственной в мире вакцины «Карнивак-Ков», разработанной российскими учёными Россельхознадзора с целью профилактики заболевания среди животных», — сказала она.

По её словам, вакцинация проводится частными и государственными клиниками, которые закупили соответствующую вакцину.