В России началась вакцинация животных от COVID-19

Советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано заявила, что в ряде российских регионов началась вакцинация домашних животных от COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости.

«В ряде регионов России на базе ветеринарных клиник началась вакцинация домашних животных против COVID-19. Накануне в российские города были доставлены первые партии единственной в мире вакцины «Карнивак-Ков», разработанной российскими учёными Россельхознадзора с целью профилактики заболевания среди животных», — сказала она.

По её словам, вакцинация проводится частными и государственными клиниками, которые закупили соответствующую вакцину.

Ранее Россельхознадзор объявил о запуске бесплатного исследования на коронавирусную инфекцию домашних животных россиян, переболевших COVID-19, для анализа данных о распространении коронавируса в популяции животных в России.