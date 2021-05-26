В России началась вакцинация животных от COVID-19

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Советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано заявила, что в ряде российских регионов началась вакцинация домашних животных от COVID-19.
В России началась вакцинация животных от COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

«В ряде регионов России на базе ветеринарных клиник началась вакцинация домашних животных против COVID-19. Накануне в российские города были доставлены первые партии единственной в мире вакцины «Карнивак-Ков», разработанной российскими учёными Россельхознадзора с целью профилактики заболевания среди животных», — сказала она.

По её словам, вакцинация проводится частными и государственными клиниками, которые закупили соответствующую вакцину.

Ранее Россельхознадзор объявил о запуске бесплатного исследования на коронавирусную инфекцию домашних животных россиян, переболевших COVID-19, для анализа данных о распространении коронавируса в популяции животных в России.

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