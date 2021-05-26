В Словакии объяснили ситуацию с вакцинацией населения «Спутником V»

Глава Минздрава Словакии Владимир Ленгварский уточнил детали вакцинации населения российской вакциной от коронавируса «Спутник V».

По его словам, для прививок будут использованы лишь уже имеющиеся в республике дозы «Спутника V». Новые же поставки препарата будут возможны только после того, как вакцина будет одобрена Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА).

«При возможных следующих закупках «Спутника V» Минздрав будет действовать строго в соответствии с европейскими правилами», — цитирует его РИА Новости.

Министр также добавил, что «Спутник V» не имеет европейского сертификата.

Ранее сообщалось, что словацкое правительство одобрило использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Отмечается, что вакцинация «Спутником V» должна начаться в Словакии не позже 7 июня.

В начале мая Ленгварский заявил, что венгерская лаборатория подтвердила надёжность поступившей в Словакию партии вакцины от коронавируса «Спутник V».