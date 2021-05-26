В Словакии одобрили использование вакцины «Спутник V»

Словацкое правительство одобрило использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Отмечается, что вакцинация «Спутником V» должна начаться в Словакии не позже 7 июня. Минздрав готовит соответствующее распоряжение.

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AFP

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Словацкое телевидение. Ранее министр здравоохранения Словакии Владимир Ленгварский заявил, что венгерская лаборатория подтвердила надёжность поступившей в Словакию партии вакцины от коронавируса «Спутник V».