В Словакии одобрили использование вакцины «Спутник V»
Словацкое правительство одобрило использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Отмечается, что вакцинация «Спутником V» должна начаться в Словакии не позже 7 июня. Минздрав готовит соответствующее распоряжение.
- © Natalia Kolesnikova
- AFP
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Словацкое телевидение.
Ранее министр здравоохранения Словакии Владимир Ленгварский заявил, что венгерская лаборатория подтвердила надёжность поступившей в Словакию партии вакцины от коронавируса «Спутник V».
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