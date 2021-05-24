Люберецкий кантон: как земля в одном из крупнейших городов Подмосковья оказалась в заложниках у гражданина Швейцарии

Уже несколько лет подмосковный город Люберцы ведёт международную судебную тяжбу, пытаясь вернуть контроль над территорией бывшего Завода сельскохозяйственных машин им. Ухтомского. Корпуса завода с 2000 года принадлежат гражданину Швейцарии Адольфу Гасту. Площадь под ними, равная нескольким футбольным полям, даже не оформлена в аренду, но помещения не пустуют. В них с нарушениями пожарных норм размещаются небольшие офисы, бюджетные хостелы, ночлежки для мигрантов. Иностранного собственника в России не видели уже лет семь, но «бизнес» его продолжает процветать вопреки десяткам судебных постановлений. За использование 20 га муниципальной земли в центре Люберец он задолжал бюджету уже сотни миллионов рублей налогов и, кажется, не собирается останавливаться на достигнутом. Как такое возможно, RT попытался выяснить у правоохранителей, юристов и мэра города.

Попасть в это место несложно. Центр подмосковных Люберец, главная улица города. На фоне оживлённого проспекта первое, что бросается в глаза, — индустриальные руины. Как говорят местные, тут можно снимать фильм про войну, не тратясь на декорации: полуразрушенные здания бывшего градообразующего предприятия, некогда славившегося на весь СССР, сегодня в запустении.

Впрочем, разрушена только небольшая часть из 40 построек бывшего Завода им. Ухтомского. Большинство зданий сохранились, и сегодня в них устроены складские и логистические зоны, хостелы и магазины. Здания и помещения бывшего Завода сельскохозяйственных машин им. Ухтомского в центре Люберец перешли во владение Адольфа Гаста в 2000 году. Однако оформлять земельные отношения с городом швейцарец не захотел.

«Договоров аренды земли нет. Пользуясь этим, иностранные фирмы Адольфа Гаста не платят городскому округу Люберцы за пользование землёй, на которой стоят здания. Сам бенефициар не появляется в РФ уже с 2004 года», — рассказал RT заместитель главы Люберец Андрей Сыров.

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Налоговое разложение

В распоряжение RT попал документ, в котором фигурирует сумма задолженности за пользование муниципальной землёй. С начала 2014 года по настоящее время администрация Люберец через арбитражные суды пытается вернуть 826 млн рублей долга по арендной плате. При этом большинство фирм — арендодателей помещений бывшего завода находятся на территории Болгарии, Великобритании и Кипра и не спешат выполнять решения российского суда.

По данным британского реестра юрлиц Companies House, как минимум три из них — Cobard LTD, Bluembery Industries и D-Vert Solutions LTD — контролирует лично Адольф Гаст.

Только за 2021 год арбитражные суды вынесли десять постановлений о взыскании долга по аренде в отношении иностранных фирм, среди которых COBARD LTD, BLUEMERY INDUSTRIES.

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В администрации Люберец полагают, что Гаст применил незаконную схему для ухода от обязанности платить аренду. Как выяснил RT, в связи с этим были возбуждены два уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Одно из них расследуется Главным следственным управлением СК по Московской области.

Схема из нулевых

По словам собеседника RT в правоохранительных органах, махинации Гаста с выводом средств за рубеж ежегодно приносят ущерб бюджету Люберец в несколько десятков миллионов рублей. Суть схемы проста: чтобы избежать выплат за пользование землёй, иностранец переоформляет недвижимость завода на новые юрлица и перезаключает договоры аренды.

«Как только фирма становится фигурантом судебного разбирательства, здания завода перепродаются другой компании. Юридические лица, в отношении которых суд в России вынес решения, перестают существовать, а судебные тяжбы возобновляются по новому кругу», — добавил источник.

RT

В разговоре с RT мэр Люберец Владимир Ружицкий подтвердил, что до настоящего момента Адольфу Гасту удавалось избежать санкций, наложенных арбитражными судами РФ:

«Мы провели более ста судов. И когда мы выигрываем суды и понуждаем уплачивать долги, то эти фирмы под руководством Ади Гаста перепродают здания и сооружения третьим лицам. На сегодняшний день ситуация сложная — он является собственником зданий и сооружений, администрация является собственником земли».

Перелом в ситуации наступил, когда юристы люберецкой администрации сумели добиться запрета на регистрационные действия по всем основным корпусам через суд. На девять зданий был наложен арест, ещё в отношении 31 объекта недвижимости наложен запрет на продажу и сдачу в долговременную аренду. Как пояснили в администрации города, это нужно, чтобы фирмы Гаста вновь не перепродали корпуса.

Однако принятые меры по какой-то непонятной случайности не возымели должного действия. Несмотря на арест объектов, швейцарец продолжил бизнес через подставные фирмы. Теперь для сдачи в аренду иностранец привлёк около 40 фирм из России. От их имени он сдал в субаренду помещения на срок до 11 месяцев, что не запрещено законодательством РФ даже в случае ареста недвижимости. Причём каверзная ситуация сложилась с конечными субарендаторами. Из-за низкой стоимости аренды они не хотят покидать арестованную недвижимость.

«Многие субарендаторы не хотят уходить. Мотивируют это тем, что они вложили миллионные средства в ремонт помещений», — добавил Сыров.

Бывший завод против города

По словам замглавы Люберец, ситуация усугубляется с каждым годом. Ежемесячно на территории бывшего завода фиксируются нарушения норм градостроительства, пожарной безопасности и миграционного законодательства.

Как выяснил RT, среди прочих нарушений, которые напрямую угрожают жизни и здоровью людей, — нарушение норм противопожарной безопасности, самовольная реконструкция и незаконная эксплуатация помещений, предназначенных под снос.

Юристы администрации Люберец направили несколько официальных обращений в профильные ведомства. RT ознакомился с одним из них — в адрес начальника ГУ МЧС России по Московской области.

Из документа следует, что Люберецкий надзорный орган МЧС России не сумел провести внеплановую выездную проверку в отношении самих собственников зданий. Представители пожарного надзора объяснили, что не смогли уведомить иностранные фирмы — собственники о начале проверки за 24 часа, как того требует закон. Из-за закрытия границ письма в Великобританию и Северную Ирландию не доходили, сообщили в МЧС.

Правда, МЧС обнаружил нарушения правил пожарной безопасности в хостелах на территории завода. За это были привлечены к ответственности пять субарендаторов — собственников хостелов, но не владелец-арендодатель.

«Не хотелось бы повторения трагедии, как в «Зимней вишне». Но на месте постоянно работают люди. Есть помещения с постоянным пребыванием — хостелы. Если случится пожар, то будет беда», — пояснил заместитель мэра.

Бессильная Фемида?

15 декабря 2020 года Десятый арбитражный апелляционный суд обязал ещё одного собственника — компанию «С Проперти Корпарейшен», бенефициаром которой является Адольф Гаст, — демонтировать самовольно построенное здание на территории бывшего завода. До настоящего времени судебное решение компанией не выполнено.

И это не первый подобный прецедент. Ещё в 2014 году суд обязал собственника демонтировать одно из зданий. По решению суда объект представлял угрозу жизни и здоровью населения, так как был полуразрушен. Чтобы избежать и этого, собственник — компания Адольфа Гаста, которая должна была произвести демонтаж, — ликвидировался.

На ситуацию не повлияло даже то, что проблему затронули на высоком международном уровне — Минюст направил ходатайство о принудительном исполнении решения Арбитражного суда в отношении иностранной компании. Ходатайство было передано нотой от МИД РФ в компетентные органы Кипра.

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Когда в 2020 году демонтаж за счёт городского бюджета всё-таки начался, разразилась полномасштабная война против руководства Люберец.

Как рассказал RT заместитель главы Люберец, во время демонтажа на технику компании, привлечённой муниципалитетом, набросились молодчики. В один из экскаваторов бросили «коктейль Молотова», в другом булыжниками разбили крышу. Вырвали техникой и увезли в неизвестном направлении муниципальные ограждения.

«Сожгли трактор. Забросали бутылками с зажигательной смесью. Коллеги из компании, которые нам помогали, сказали, что он был в лизинге. Ущерб в 5 млн рублей», — рассказал Сыров.

— Вы знаете, что вы совершаете противозаконные действия, что эти заборы установлены администрацией города?

— Это вон к ребятам. Мне какая разница.

Притон у Вечного огня

Среди местных жителей территория бывшего завода машиностроения прославилась как место концентрации ночлежек и хостелов для нелегальных мигрантов. Корпуса сооружений, в одном из которых размещается притон, хорошо видны на фото, размещённом в интернете. На снимке женщина позирует на фоне здания бывшего завода.

Соседствует злачное место с монументом в честь Великой Отечественной войны и далее по проспекту с техникумом им. Героя Советского Союза Юрия Гагарина, в котором первый космонавт учился с 1949 по 1951 год.

В администрацию Люберец постоянно поступают обращения от граждан с криком о помощи. По словам горожан, в самом центре города в нежилых помещениях «проживают граждане Средней Азии «ваххабитской направленности, одетые в камуфляж», размещаются полуразрушенные здания, которые угрожают безопасности людей.

В прошлом году силами администрации на территории была закрыта аптека, где незаконно торговали наркосодержащими препаратами. Но до того как закрыть злачное место, у магазина с препаратами выстраивались целые очереди из местных наркоманов.

Захватчики на улице 65 лет Победы

«Сюда приезжали снимать фильмы о Великой Отечественной войне», — рассказывает съёмочной группе RT дружинник Евгений С. Он на общественных началах следит за порядком на территории Ухтомки, как называют бывший завод местные.

Евгений обводит рукой окружающий пейзаж: разрушенные корпуса, строительный мусор, отходы производства.

История противостояния собственников и люберецкой администрации действительно напоминает сюжет военной хроники. Ценой сожжённого трактора администрации удалось снести два аварийных корпуса. Но когда демонтаж попытались продолжить, встретились с ожесточённым сопротивлением. По словам Евгения, на дружинников летели с крыш камни и битый кирпич.

«Когда попытались соседний корпус снести, туда загнали двух человек, которые сидели в окнах и тем самым блокировали технику», — продолжает Евгений.

Пока Евгений рассказывает, мимо нас проезжает видавший виды грузовичок Hyundai Porter. Останавливается неподалёку, разворачивается и едет прямо на съёмочную группу и дружинников. В последний момент сворачивает. Водитель и пассажир Porter пристально смотрят на нашу группу.

«О, а это тот самый, который нас таранил», — провожая грузовик взглядом, комментирует Евгений.

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Товарищи Евгения рассказали, как автомобили дружины подвергались атакам серого Porter. Машина разворачивалась и, дав задний ход, специально таранила бортом припаркованные машины дружинников. Приезжавшим на ДТП полицейским водитель Porter объяснял, что просто не справился с управлением ТС. Дружинники вспомнили четыре похожих эпизода за год и предоставили RT фотографии и видеозаписи инцидентов.

Руководитель Комитета по защите прав автовладельцев Георгий Холманский полагает, что действия водителя грузовика подпадают под статью об умышленной порче чужого имущества.

«Не вижу сложности в том, чтобы предъявить виновнику ДТП обвинение в совершении преступления по ст. 167 УК РФ («Уничтожение или повреждение чужого имущества»), — рассказал RT юрист. — Умысел может проявляться в том, что водитель грузового автомобиля систематически, неоднократно совершает наезды на стоящую машину».

RT

Бизнесмен в законе

Перспективы расследования уголовных дел о мошенничестве, возбуждённых по факту хищения средств бюджета Люберец, пока туманные.

Опрошенные RT эксперты расходятся во мнениях по вопросу привлечения к ответственности самого Адольфа Гаста. Дело здесь не только в самом законе, считает адвокат, руководитель коллегии «Вашъ юридический поверенный» Константин Трапаидзе.

«Интересно, что запрет на перепродажу и сдачу в долговременную аренду зданий удалось наложить только через десять лет после первых просрочек платежей. Это может свидетельствовать о корыстной заинтересованности у кого-то из представителей цепочки государственных органов, включённых в эти взаимоотношения», — рассказал RT Трапаидзе.

По словам адвоката по экономическим делам Станислава Смоленцева, у российских правоохранительных органов есть перспектива привлечь к уголовной ответственности и конечного собственника зданий завода Адольфа Гаста — главное, доказать его руководящую роль.

«Доказать вину фактического руководителя в таких делах вполне возможно. Швейцарское гражданство помехой не будет, — отмечает адвокат. — Экстрадиция из Швейцарии в Россию возможна на основе Европейской конвенции о выдаче».

В свою очередь, глава Люберец Владимир Ружицкий в беседе с RT отметил, что ситуацией уже обеспокоен практически каждый житель города:

«Жители к Заводу им. Ухтомского относятся, я бы сказал, крайне эмоционально, потому что считают, что власть находится в каких-то отношениях с собственником и именно из-за власти, которая ничего не предпринимает, в городе такое безобразие».

По словам мэра, ситуация разрешится, только когда усилия силовых ведомств будут объединены.

RT

«Сегодня эти вопросы находятся в областной прокуратуре, в генеральной, в следственном комитете области и России. Я надеюсь, что благодаря усилиям правоохранительного блока будут приняты соответствующие меры и будет наведён порядок», — пояснил он.

Владимир Ружицкий также подчеркнул, что новый генеральный план города не предусматривает складских и логистических зон в центре Люберец.

«На этом месте должна появиться общественная территория. Это школы, сады, скверы, деловая зона. Поэтому, когда мы окончательно решим вопросы развития данной территории с собственником, тогда более конкретно займёмся перспективой развития этого центра. Потому что это центр города Люберцы», — подытожил мэр.

Справка: «Завод с историей»

Завод сельскохозяйственного машиностроения им. А.В. Ухтомского основали в 1902 году. В годы СССР на предприятии работало до 15 тыс. человек.

В годы Великой Отечественной войны завод выпускал снаряды. За поставку на фронт более 20 млн мин завод наградили орденом Трудового Красного Знамени, затем — орденом Ленина.

В 1950-х годах здесь подростком проходил производственную практику будущий космонавт Юрий Гагарин. Он обучался на литейщика в техническом училище при заводе.

В 1960-х на заводе собирали сельскохозяйственные комбайны для Кубы. Посмотреть на производственную линию приезжал лично глава Кубы Фидель Кастро во время очередного официального визита в СССР в июле 1972 года.

После 1992 года завод был приватизирован, к 2000 году стал банкротом, а далее выкуплен Адольфом Гастом.