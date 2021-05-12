Руководство ТЦ «Зимняя вишня» частично признало вину по делу о пожаре

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Генеральный директор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок, технический директор компании-собственника ТРЦ ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ККК) Георгий Соболев и гендиректор ККК Юлия Богданова частично признали вину по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня».
Руководство ТЦ «Зимняя вишня» частично признало вину по делу о пожаре
  • Reuters

Как пишет ТАСС, об этом в ходе судебных прений в Заводском районном суде Кемерова заявил государственный обвинитель.

«Остальные подсудимые виновными себя не признают вовсе», — добавил он.

Фигурантами дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» являются восемь человек: помимо трёх вышеназванных лиц, обвинения были предъявлены руководителю компании «Системный интегратор» Игорю Полозиненко, сотруднику той же компании — инженеру противопожарной системы (по образованию повару) Александру Никитину, сотруднику частного охранного предприятия Сергею Антюшину, начальнику караула пожарно-спасательной части №2 Сергею Генину, начальнику службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Андрею Бурсину.

Пожар в «Зимней вишне» в Кемерове случился 25 марта 2018 года. В результате ЧП погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

24 сентября 2020 года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении совладельца ТЦ «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского, уголовное дело будет направлено в суд.

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