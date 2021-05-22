Глава Владимирской области поручил разработать предложения для Tesla

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Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин поручил своему экономическому блоку подготовить предложения для Tesla.
Глава Владимирской области поручил разработать предложения для Tesla
  • Reuters

«Владимирской области тоже есть что предложить Илону Маску! У нас есть передовые, обеспеченные всей инфраструктурой площадки для строительства завода Tesla... Кстати, вчера мной была поставлена задача экономическому блоку разработать предложения для Tesla», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Сипягин отметил, что «ковровские предприятия — это мощь, на которую Tesla сможет уверенно опереться в России». 

Ранее руководитель Tesla и SpaceX Илон Маск, выступая на просветительском марафоне «Новое знание», допустил скорое официальное появление Tesla в России.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв предложил Маску рассмотреть регион в качестве места для строительства первого завода компании в России.

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