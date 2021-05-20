«Остаётся сложной, но не драматичной»: Собянин оценил ситуацию с COVID-19 в Москве

Ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве остаётся сложной, но не драматичной, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, взрывного роста заболеваемости в городе не наблюдается. В свою очередь, министр здравоохранения Михаил Мурашко указал, что Россия располагает всем необходимым для того, чтобы победить коронавирусную инфекцию. Он также сообщил, что в июне в гражданский оборот поступит вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник Лайт». В то же время представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович предположила, что до конца лета Всемирная организация здравоохранения даст оценку «Спутнику V». При этом в Сербии через 15—20 дней произведут первые дозы препарата, разработанного НИЦЭМ им. Гамалеи.

Эпидемиологическая обстановка в Москве на фоне распространения коронавирусной инфекции остаётся сложной, но не драматичной. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Что касается ситуации, она остаётся сложной, но не драматичной. Большой рост, но при этом никаких серьёзных отклонений или взрывного роста не наблюдается», — сказал он.

За последние сутки в Москве зарегистрировано 3312 новых случаев, это наибольший показатель в России. В общей сложности по стране суточный прирост заболевших составил 9232. Выздоровели 9983 человека, 396 — скончались от осложнений, вызванных COVID-19, и сопутствующих заболеваний.

С начала пандемии диагноз в стране был подтверждён у 4 974 908 человек. Выздоровели 4 591 770 заболевших, умер 117 361. Согласно данным Роспотребнадзора, в РФ проведено свыше 134,6 млн тестов на наличие коронавируса SARS-CoV-2, более 498 тыс. человек остаются под медицинским наблюдением.

У России есть всё необходимое для победы над коронавирусной инфекцией, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на Московском онкологическом форуме.

«Очень жду, когда мы победим COVID-19, у нас всё для этого есть. Уважаемые доктора, уважаемые журналисты, я вас прошу максимально участвовать в пропагандировании вакцинации, это нужно сделать», — приводит его слова ТАСС.

Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи

РИА Новости

Глава Минздрава также заявил, что через три недели в гражданский оборот может поступить однокомпонентная вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник Лайт».

18 мая Владимир Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств заявил, что в скором времени в России будет запущена в гражданский оборот четвёртая вакцина от коронавируса.

На данный момент в РФ привиться от COVID-19 можно вакцинами «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Согласно последним данным, в России разные этапы вакцинации от коронавирусной инфекции прошли более 24 млн человек. При этом накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в стране не прорабатывается вопрос об обязательной вакцинации от коронавируса.

Между тем Общероссийский народный фронт выступил с инициативой вакцинировать от COVID-19 на дому инвалидов и других маломобильных граждан после соответствующей заявки на портале госуслуг. Соответствующее предложение направлено на рассмотрение в Минздрав.

«Мы, конечно, обязаны помнить, что такая вакцинация на дому должна проводиться медработниками, которые имеют опыт и соответствующую квалификацию. В настоящий момент непосредственно через сайт «Госуслуги» на вакцинацию на дому записаться возможности нет, но многие регионы уже реализовали такую возможность. Это и Москва, и Санкт-Петербург, и Калужская, и Оренбургская области, Севастополь и некоторые другие. Это тот опыт, который нам нужно транслировать на другие регионы РФ для того, чтобы охватить максимальное количество людей из маломобильных групп», — заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов.

РИА Новости

© Алексей Филиппов

В то же время посол РФ в Японии Михаил Галузин рассказал о готовности российской стороны к сотрудничеству с Японией по отечественной вакцине «Спутник V», включая экспорт, передачу технологий и местное производство. По его словам, на данный момент Россия ищет соответствующие предложения на японском рынке.

«Если (и когда) мы сможем предоставить какую-либо конкретную информацию по этим вопросам, мы незамедлительно это сделаем», — цитирует его ТАСС.

На данный момент в Японии вакцинация проводится только препаратом Pfizer. При этом заявки на регистрацию подали компании AstraZeneca и Moderna.

Наряду с этим представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассчитывает, что в течение лета ВОЗ даст оценку вакцине, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

«Инспекции идут, график хороший», — сказала она.

22 апреля заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин по итогам встречи с главой ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом сообщал, что «Спутник V» в ближайшие недели может получить одобрение Всемирной организации здравоохранения на включение в список для использования в экстренных ситуациях.

Вместе с тем министр, отвечающий в кабмине Сербии за инновации и технологии, глава межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией Ненад Попович заявил, что примерно через 15—20 дней в стране будут произведены первые дозы российской вакцины «Спутник V». Накануне НИЦЭМ им. Гамалеи одобрил производство «Спутника V» в белградском Институте вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак».

«В следующие 10—15 дней поступит субстанция из России, у института «Торлак» будет короткий период, от десяти до 15 дней, чтобы использовать эту субстанцию. Это очень технологичный и сложный процесс. После этого мы должны получить первые вакцины, речь идёт о сотнях тысяч вакцин. Таким образом, через 15—20 дней у нас будут первые вакцины из «Торлака» по всем мировым стандартам», — сказал он в эфире сербского телевидения.