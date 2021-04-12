«У врача не было оснований»: психиатра из Татарстана обвиняют в халатности из-за отказа госпитализировать пенсионера

В Татарстане врача-психиатра подозревают в халатности, после того как произошёл взрыв газа в доме пенсионера, которого она отказалась госпитализировать. В результате погибли два человека, ещё как минимум четверо пострадали. Глава Следственного комитета поручил проверить порядок принудительного лечения в республике и подготовить предложения о внесении изменений в закон о недобровольной госпитализации. Эксперты считают, что необходимо декриминализировать ответственность психиатров, так как сейчас, по их мнению, врачи могут подвергнуться уголовному преследованию и в том случае, если прибегнут к принудительной госпитализации, и в случае, если откажут в ней.

В Татарстане следователи проводят проверку по фактам отказа от принудительного лечения пациентов в психоневрологических диспансерах (ПНД) республики. Ранее в регионе врача-психиатра заподозрили в халатности из-за отказа госпитализировать пенсионера, в квартире которого в последствии произошёл взрыв газа. При этом адвокат медработницы отмечает, что её арест может создать опасный прецедент, так как некоторые граждане пытаются сдать своих пожилых родственников в ПНД, чтобы не заботиться о них.

«Не было оснований для госпитализации»

1 апреля Зеленодольский городской суд отправил на два месяца под домашний арест 53-летнего врача-психиатра Наталья Евдокимову, запретив ей на это время заниматься врачебной деятельностью.

Сама Евдокимова просила суд позволить ей продолжить работать в Зеленодольском психоневрологическом диспансере РКПБ им. академика В.М. Бехтерева на должности заведующей отделением медико-социальной реабилитации, поскольку в учреждении не хватает квалифицированных специалистов, а она имеет 23-летний опыт.

Евдокимову подозревают в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). По версии следствия, 29 марта к ней поступил пациент — 87-летний пенсионер. Его внуки, которые приехали с ним, рассказали врачу, что пожилой человек пьёт слишком много алкоголя, неадекватно себя ведёт и угрожает уничтожить квартиру, в которой живёт. Однако Евдокимова после осмотра отказалась госпитализировать мужчину, так как, по её собственным словам, не нашла для этого оснований, и пенсионера отвезли домой.

Спустя несколько часов в квартире пенсионера в девятиэтажном доме прогремел взрыв. По предварительной версии, мужчина мог специально открыть конфорки газовой плиты. Сам он погиб на месте, позднее в больнице скончалась 70-летняя пенсионерка из соседней квартиры. Не менее четырёх человек были госпитализированы с тяжёлыми травмами.

Следствие считает, что трагедии можно было бы избежать, если бы Евдокимова госпитализировала мужчину.

Как заявили RT в региональном следственном управлении, у Евдокимовой было достаточно оснований для госпитализации пациента даже помимо его воли: его «суицидальные намерения» и позднее время суток, в которое родственники не могли обратиться в другие медучреждения или попросить об осмотре пациента другими врачами.

Кроме того пенсионер в тот вечер был пьян, что подтверждается диагнозом «алкогольный психоз», который ему поставила бригада скорой помощи, доставившая его в ПНД, сообщили RT в СК.

Сама Евдокимова не считает себя виновной.

«Мужчину привезли в ПНД на скорой помощи в сопровождении его внуков. Наталья Николаевна провела обследование: пообщалась с поступившим пациентом, с его родственниками, установила с помощью алкотестера, что пенсионер находился в состоянии алкогольного опьянения средней тяжести», — рассказал RT адвокат Евдокимовой Павел Мазуренко.

По словам адвоката, Евдокимова диагностировала у пенсионера признаки деменции, но решила, что тот не нуждается в стационарном лечении, поскольку во время беседы он вёл себя благодушно и не высказывал мыслей о самоубийстве.

Врач разъяснила его родственникам, что он требует внимания, отмечает Мазуренко.

«Она рассказала, как с ним обращаться и рекомендовала прийти на амбулаторный приём в плановом порядке. Сам мужчина отказывался от госпитализации в ПНД, утверждала на суде Евдокимова», — говорит он.

Адвокат Мазуренко уверяет, что «у врача не было оснований для недобровольной госпитализации пациента». Согласно закону РФ № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании», врач может госпитализировать человека против его воли, только если тот опасен для себя или окружающих.

«Желание родственников не является основанием для принудительной госпитализации. Если бы Евдокимова положила его в ПНД против воли, то правовые последствия для неё могли быть очень серьёзными. Если бы с ним что-то случилось (сердечный приступ, инсульт), то врача могли бы привлечь по ст. 128 УК РФ (незаконная госпитализация в медицинскую организацию)», — добавляет Мазуренко.

Эта статья предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. По его словам, уголовное дело в отношении врача Евдокимовой уже создало в Зеленодольске опасный прецедент.

«Я разговаривал с нескольким психиатрами в городе, они жалуются, что пожилых людей в ПНД начали вести «пачками». Родственники говорят врачам: «Заберите его, а то мы на вас жалобу напишем, и вас посадят». Если раньше родственники сомневались вести или не вести своих престарелых бабушек и дедушек, то сейчас везут смело и угрожают врачам уголовной ответственностью за отказ в госпитализации», — говорит собеседник RT.

Нужны объективные доказательства

Согласно закону о психиатрической помощи, врач-психиатр может самостоятельно принять решение о временном помещении человека в стационар до постановления судьи, если этот пациент представляет опасность для себя или окружающих.

Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья, член правления Российского общества психиатров Николай Говорин считает, что в данной ситуации врачу было сложно обнаружить у пациента признаки склонности к суициду.

«Психические расстройства у пожилых людей могут проявляться в виде «мерцания»: симптомы то появляются, то исчезают. Кроме того, они могли быть скрыты из-за состояния алкогольного опьянения», — пояснил собеседник RT.

У врача, по словам Говорина, есть возможность госпитализировать человека временно, на 48 часов. За это время специалист должен решить — лечить в стационаре или амбулаторно. Если врач считает, что пациенту необходимо лечиться в больнице, то он подаёт документы в суд, который решает вопрос о недобровольной госпитализации.

«Психиатрам стоит чаще использовать такую возможность, как временная госпитализация на 48 часов, — считает Говорин. — Например, в данном случае на следующее утро врач могла созвать консилиум, чтобы проконсультироваться с коллегами и понять, как действовать дальше».

Николай Говорин поясняет, что, если поведение пожилого человека действительно вызывает опасения, то его родственникам нужно предоставить врачу-психиатру объективные доказательства этого. Например, видеозапись, на которой видно, что человек ведёт себя неадекватно.

При этом психиатры нередко сталкиваются с людьми, которые хотят «сдать» пожилого родственника в ПНД, чтобы не заботиться о нём самим, добавил собеседник RT. Наталья Евдокимова на суде заявила, что её пациент был неопрятно одет, от него неприятно пахло, и поэтому она предположила, что внуки просто хотели «пристроить его в казённое учреждение».

«Психиатры в очень уязвимом положении»

30 марта глава Следственного комитета Александр Бастрыкин на оперативном совещании обратился к главному следователю Татарстана Валерию Липскому с поручением проконтролировать, как в республике проводят принудительное лечение. Как сообщили в СКР, Бастрыкин также поручил подчинённым внести предложения «об изменении порядка принудительного лечения».

В управлении СКР по Татарстану RT сообщили, что у ведомства пока ещё нет результатов проверки или возможных предложений по изменению закона.

Принудительное лечение регулирует закон РФ № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании», принятый в 1992 году. Президент Независимой психиатрической ассоциации России (НПА) Юрий Савенко считает, что необходимости менять этот документ нет.

«Этот закон был крупнейшим положительным вкладом в нашу профессию», — сказал Савенко в беседе с RT.

Однако врач отмечает, что статья о принудительной госпитализации не всегда применяется верно. По его словам, гораздо чаще, чем отказ в госпитализации, россияне сталкиваются с проблемой, когда врач-психиатр госпитализирует пациента против его воли без достаточных оснований.

«Наша ассоциация контролирует сообщения о нарушениях в психиатрии, и обычно мы фиксируем нарушения другого рода, когда психиатры кладут в стационар пациентов против их воли, хотя нет объективных доказательств того, что они опасны для себя или общества. Случай Евдокимовой достаточно редкий», — поясняет собеседник.

Депутат Госдумы Николай Говорин считает, что вместо того, чтобы менять закон о принудительной госпитализации, стоит декриминализировать ответственность психиатров, чтобы врачей перестали привлекать к уголовной ответственности за ошибки, которые они допустили без злого умысла.

«Сейчас врачи-психиатры оказываются в очень уязвимом положении. Если доктор не примет в диспансер пациента и тот после этого совершит противоправное действие, то врач отправится в тюрьму. А если он госпитализирует пациента принудительно, то всегда сохраняется вероятность того, что родственники пойдут в прокуратуру и напишут заявление на врача о незаконном лишении свободы. И в этом случае тоже тюрьма», — поясняет Говорин.

По мнению собеседника, в спорных ситуациях оценивать действия психиатра должны эксперты из профессионального сообщества. Правоохранители будут подключаться, если станет ясно, что в действиях врача был злой умысел. Если же врач ошибся ненамеренно, то ему следует назначить не уголовное наказание, а направить его на обучение, назначить дополнительные экзамены или лишить категории — на усмотрении экспертной комиссии, отмечает Говорин.

Николай Говорин уверен, что страх попасть под суд или в тюрьму заставляет студентов медицинских вузов отказываться от обучения психиатрии. Это приводит к дефициту специалистов.

В России не ведётся статистика об уголовных делах в отношении психиатров, однако количество обращений о врачебной ошибке растёт последние пять лет. По данным Следственного комитета, в 2016 году в СКР поступило 4947 сообщений граждан о преступлениях в сфере медицины, в 2019 году этих обращений было уже 6500.

В 2018 году в суды было направлено 303 дела о врачебных ошибках и ненадлежащем оказании медпомощи, а в 2019 году их количество выросло почти на 10%, до 332 уголовных дел.