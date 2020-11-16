В Москве инвалиду выплатят компенсацию за полученный в реабилитационном центре перелом

Савёловский районный суд Москвы назначил компенсацию инвалиду I группы Елене Савиновой, получившей перелом ноги во время курса реабилитации в столичном центре «Преодоление». Семья Елены утверждала, что травма произошла по вине врачей, суд согласился и обязал реабилитационный центр выплатить Савиновой 200 тыс. рублей за моральный ущерб. Родственники Елены считают, что этой суммы недостаточно, поскольку из-за полученного перелома женщина выбыла из категории пациентов, которые могут проходить реабилитацию по госконтракту. По словам брата Елены, теперь она будет вынуждена получать необходимое лечение за свой счёт, поэтому Савиновы намерены обжаловать решение суда.

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Инвалиду I группы Елене Савиновой, получившей перелом ноги в московском реабилитационном центре «Преодоление», присудили компенсацию в размере 200 тыс. рублей.

12 ноября Савёловский районный суд Москвы пришёл к выводу, что пациентка-колясочница получила травму по вине сотрудников медучреждения, в котором проходила курс лечения в 2019 году. О решении суда RT сообщил брат Елены Андрей Савинов.

«Елене присудили денежную компенсацию в размере 200 тыс. рублей. «Преодоление» также заплатит 10 тыс. рублей на покрытие судебных расходов, — рассказал Савинов. — Мы недовольны таким решением, поскольку считаем, что сумма компенсации, назначенная Савёловским судом, не соответствует ущербу, который был причинён Елене».

Судебный процесс

Ранее RT рассказывал об иске Елены Савиновой к реабилитационному центру «Преодоление». Женщина последние 14 лет прикована к инвалидному креслу из-за перелома позвоночника. Но она не оставляет надежды снова встать на ноги. Елена уже прошла множество курсов реабилитации. Однако лечение в «Преодолении» в 2019 году для неё закончилось переломом ноги.

Семья пострадавшей убеждена, что перелом произошёл по вине врача, проводившего процедуру вертикализации на специальном тренажёре.

По мнению Андрея Савинова, во время процедуры врач не заметил, как нога Елены подвернулась. И кость не выдержала. В суде родственники Савиновой настаивали на проведении полноценной медицинской экспертизы, чтобы проверить эту версию.

«Суд не стал направлять нас на экспертизу, хотя об этом просили и мы, и ответчик. По мнению прокурора, в деле и без экспертизы были явные признаки вины сотрудников «Преодоления». Сестра получила травму, проходя лечение в центре. Этого никто не отрицает. Нанести себе эти повреждения самостоятельно Елена просто не могла — у нас есть соответствующее письмо по итогам проверки Росздравнадзора. Суд тоже пришёл к выводу, что травма произошла по вине центра», — пояснил RT Андрей.

Семья Савиновой добивалась разбирательства на протяжении целого года. В изначальном иске они требовали, чтобы центр выплатил пострадавшей пациентке 1 млн рублей.

Эта борьба, судя по всему, продолжится. По словам Андрея Савинова, его сестра намерена оспорить решение Савёловского райсуда.

«Мы собираемся обжаловать постановление суда, пойдём в городской, а далее, если нужно, — в Верховный и Конституционный суд. Мы намерены идти в этом деле до конца», — заверил Андрей.

Вины специалистов нет

Савинов считает, что травма, которую Елена получила в мае 2019 года, существенно уменьшила шансы его сестры на выздоровление. По его словам, перелом ноги вкупе с уже имеющимся у Савиновой остеопорозом фактически лишил женщину возможности бесплатно проходить курсы реабилитации.

«До травмы у Елены был выраженный остеопороз, развившийся на фоне инвалидности, но даже с ним она имела право проходить реабилитацию по госконтракту. Однако остеопороз, осложнённый этим переломом, как оказалось, переводит мою сестру в категорию пациентов, которых государство за свой счёт лечить уже не будет. То есть теперь из-за полученной травмы реабилитацию должна будет оплачивать сама Елена», — поясняет Андрей.

«Выходит, что последствия того перелома куда более обширные, нежели просто моральный ущерб. В связи с этим мы намерены увеличить сумму иска. Если они лишили мою сестру возможности получать необходимое лечение от государства, то пусть теперь платят за него сами», — подчеркнул он.

Ранее в центре «Преодоление» подтвердили RT, что Савинова получила травму во время пребывания в медучреждении.

При этом, по словам представителей центра, точно установить причину перелома так и не удалось, поскольку пациентка не чувствует ног и могла не заметить момент травмы.

В «Преодолении» добавили, что по итогам проверок Росздравнадзор не выявил вины специалистов центра в причинении телесных повреждений Савиновой.

При этом в ведомстве указали на отсутствие в «Преодолении» достаточного надзора за пациентами — инспекторам Росздравнадзора не понравилось, что в ходе внутренней проверки персонал медучреждения так и не смог установить точное время и причину травмы.