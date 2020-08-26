В Москве инвалид судится с реабилитационным центром из-за полученного там перелома ноги

В Москве женщина — инвалид I группы Елена Савинова, прикованная к коляске из-за повреждения спинного мозга, судится с реабилитационным центром «Преодоление». В 2019 году в ходе очередного курса реабилитации она получила перелом ноги. Родственники Савиновой убеждены, что в этом виноваты врачи. Медики с этими обвинениями не согласны, а юристы реабилитационного центра указывают, что инвалид, не чувствующий ног, «не мог понести ни физических, ни нравственных страданий» из-за полученной травмы.

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Елена Савинова стала инвалидом 14 лет назад — она упала с большой высоты и сломала позвоночник, повредив спинной мозг. С тех пор женщина прикована к инвалидной коляске. Она не оставляет надежды снова начать ходить — за годы инвалидности Елена прошла множество курсов реабилитации. Врачи полагают, что даже у пациентов с таким тяжёлым диагнозом есть шанс на восстановление.

В 2019 году во время очередной реабилитации в московском центре «Преодоление» Савинова получила новую травму — перелом ноги. Родственники Елены убеждены, что это произошло по вине врачей в ходе вертикализации. Эта процедура необходима для того, чтобы избежать возникновения осложнений, которые могут появиться, если пациент долго находится в лежачем положении.

«28 мая у сестры была вертикализация и массаж — вряд ли на массаже ей смогли бы сломать ногу. Остальное время она лежала в палате. Вертикализатор — это устройство, похожее на стул, куда усаживают пациента, после чего механизм выпрямляет ноги и переводит человека в вертикальное положение. Мы предполагаем, что в тот день ногу Елены поставили неровно и нога, скорее всего, подвернулась. Кость не выдержала», — считает брат Елены Андрей Савинов.

Он уточнил, что на фоне инвалидности у его сестры развился остеопороз — заболевание, при котором кости становятся более хрупкими. Савинов подчёркивает, что из-за этого осложнения важно проводить все медицинские процедуры и манипуляции крайне осторожно.

Врачи обнаружили травму на следующий день — во время утреннего обхода медики заметили, что нога Елены сильно опухла. По итогам рентгена появилось подозрение на перелом лодыжки, и женщине вызвали «скорую», чтобы перевезти её в городскую больницу.

Андрей Савинов утверждает, что сестра позвонила ему среди ночи в слезах и рассказала, что произошло. При этом сами сотрудники реабилитационного центра, по его словам, не известили родственников пациентки о травме и переводе Елены в другое медучреждение.

«Оказалось, что сестру отправили из реабилитационного центра одну, без сопровождения, без вещей, без памперсов, предметов личной гигиены или тёплой одежды, — негодует Андрей. — То есть вот как она была — в больничной рубашке — так её и выкинули на улицу. Главврач «Преодоления», до которого я дозвонился, ничего мне не объяснил. Если бы сестра не взяла с собой мобильный телефон, мы бы вообще не знали, где она находится».

Судебный иск

По словам Савинова, когда он поехал в «Преодоление», чтобы разобраться в произошедшем, он также вызвал полицию, поскольку Елене были нанесены телесные повреждения. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов приняли заявление, но, отмечает мужчина, предупредили, что ему, скорее всего, откажут в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления, а также поскольку сам Андрей не является потерпевшим или доверенным лицом Савиновой.

«Отказать мне не смогли — это решение опротестовала прокуратура», — рассказывает Савинов. Однако расследование, по его словам, до сих пор не проведено, а саму Елену опросили только в мае 2020 года.

Семья Елены также подала иск на реабилитационный центр с требованием заплатить 1 млн рублей компенсации за ущерб, нанесённый здоровью пациентки.

На предварительном заседании защита «Преодоления» подала возражение на этот иск, ссылаясь на результаты врачебной комиссии, проведённой сразу после инцидента. Члены комиссии пришли к выводу, что медики не виноваты в травме, полученной пациенткой. Родственники Савиновой с этим заключением не согласны и настаивают на проведении полноценной экспертизы.

«Служебное расследование проводилось 30 мая, когда не было окончательных результатов рентгена из больницы, куда отправили Елену, — подчёркивает Андрей. — При этом в комиссии принимали участие специалисты центра «Преодоления», которые не занимаются травматологией».

Позиция клиники

В центре «Преодоление» настаивают, что пациентка могла сломать ногу во время самостоятельного перемещения по центру на инвалидной коляске.

«Наиболее частым случаем травмирования голени является ситуация, в которой у пациента при самостоятельном перемещении на инвалидной коляске с её подножки непроизвольно соскальзывает нога и пациент, не ощущая этого, продолжает ехать, тем самым выворачивая ногу — то есть создавая на неё неестественную и травмоопасную боковую нагрузку», — говорится в возражении «Преодоления» на иск Савиновой.

В том же документе указано, что конструкция вертикализатора, на котором Елене проводили процедуры, не позволяет нанести пациенту травму, диагностированную у Елены.

«Сам анатомический характер спорной травмы — перелом обеих лодыжек голеностопа — никак не может указывать на повреждения при вертикализации, так как для лодыжек в смысле перелома критической является боковая нагрузка. При перегрузе весом вертикально, как, к примеру, в случае падения на прямые ноги, ломается пятка и голень выше места переломов в спорном случае», — утверждает защита центра «Преодоление».

В свою очередь, Андрей Савинов отмечает, что сестра не может даже самостоятельно сесть в инвалидную коляску и управлять ею. По его мнению, из заявления представителей реабилитационного центра следует, что кто-то из сотрудников «Преодоления» усадил пациентку в кресло, а затем оставил без присмотра.

К схожим выводам пришёл Росздравнадзор, проводивший в «Преодолении» внеплановую проверку после обращения Савинова — в акте проверки сказано, что пациентка, являющаяся инвалидом I группы, «никак не могла самостоятельно нанести себе травму».

«Повреждение либо имело ятрогенный характер и произошло, предположительно, во время проведения кинезиотерапии или механотерапии, включающих пассивную растяжку и вертикализацию на ортостоле, либо возникло в результате «воздействия иных обстоятельств», что свидетельствует об отсутствии круглосуточного наблюдения в период нахождения в стационаре, так как обстоятельства получения и механизм возникновения данной травмы администрацией АО «Преодоление» доподлинно установлены не были», — говорится в заключении надзорного ведомства.

В беседе с RT первый заместитель гендиректора центра «Преодоление» Юлия Иванова признала факт получения травмы Еленой Савиновой в 2019 году. Но при этом она отметила, что ни одна из проверок не выявила вины специалистов центра.

«Даже в заключении Росздравнадзора написано только о «необходимости усиления контроля», потому что единственное, что не устроило инспекторов, — то, что мы до конца не смогли выяснить, в какой именно момент произошёл перелом. Тут дело ещё и в том, что сама пациентка не могла почувствовать момент травмы», — подчеркнула Иванова.

Она добавила, что в центре сожалеют, что Савинова сломала ногу, и не снимают с себя ответственности за эту ситуацию, поскольку травма была получена в центре.

«Мы предлагали Елене необходимую медицинскую помощь, консультировали её, предлагали продолжить у нас курс реабилитации, хотя родственники отказались», — говорит собеседница RT.

«Не могла понести страданий»

Родственников Елены особенно возмутила заключительная часть возражения защиты центра «Преодоления» на иск Савиновой. В документе говорится, что пациентка, не чувствующая ног ввиду своей инвалидности, скорее всего, «не могла понести ни физических, ни нравственных страданий» из-за полученной травмы. Поэтому требования истицы о выплате ей компенсации в размере 1 млн рублей, по мнению юристов «Преодоления», необоснованны.

«В связи с отсутствием чувствительности в ногах боль и иные неудобства истицей фактически не ощущались. По причине того, что истица на момент травмы не имела способности к самостоятельной ходьбе, утраты какой-либо социальной или иной полезной функции, что привело бы к нравственным страданиям, фактически не произошло, так как такая травма никак не усугубила степень общего иммобилизованного состояния истицы», — говорится в возражении.

Елена и её родственники считают эти формулировки «бесчеловечными и граничащими с нацистскими высказываниями».

«Три месяца моя сестра восстанавливалась после перелома. Кость долго не срасталась и в итоге срослась неровно — вот это самое страшное. Елена говорит, что просто рыдает, когда вспоминает про эту сломанную ногу, — потому что тогда, до травмы, у неё ещё был шанс когда-нибудь встать на ноги, но теперь эти шансы существенно уменьшились, если не сказать сведены на нет. И сейчас нам говорят — не понесла страданий», — возмущается Савинов.

Представители клиники говорят, что формулировки из возражения на иск Савиновой относятся исключительно к нормативно-правовому акту, на который ссылается составлявший возражение юрист.

«Фраза по поводу отсутствия у пациентки чувствительности нижних конечностей относится к постановлению пленума Верховного суда, — уверяет Иванова. — Речь здесь идёт о том, что «наличие физических или нравственных страданий подлежит доказыванию истицей, что соответствует разъяснениям к постановлению пленума Верховного суда». Единственное, о чём было заявлено юристом, — что миллион рублей, который требуют истцы, — необоснованно большая компенсация. Мы понимаем, что Елене был нанесён моральный вред, но мы со своей стороны делали всё возможное, чтобы исправить ситуацию. Всё выглядит так, будто для истцов эта ситуация — просто повод заработать денег».

В свою очередь, адвокат Елены Савиновой Валентина Дублина сообщила RT, что требование истицы о возмещении ей ущерба не имеет ничего общего с «жаждой наживы».

«В рамках лечения Елене Савиновой была неправильно оказана медицинская помощь, которая привела к травме ноги. В данном случае Савиновыми движет не желание «нажиться на клинике», получив возмещение за моральный вред. Они хотят предостеречь других таких же граждан, которые могут получить неквалифицированную медицинскую помощь и серьёзные увечья, ведь пациентами «Преодоления» являются инвалиды, и любые повреждения сказываются и в дальнейшем на здоровье», — заключила адвокат Савиновой.