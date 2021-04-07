Тяжелобольному ребёнку из Казани помогли приобрести квартиру

Герой публикаций RT, 16-летний ребёнок с инвалидностью Ильдар Гисматуллин, получил положенное ему по закону жильё. В марте на него оформили двухкомнатную квартиру в жилом районе «Салават Купере» в Казани по договору социальной ипотеки. Позднее депутат Госсовета Республики Татарстан Илья Вольфсон, узнав об истории Ильдара, оплатил полную стоимость квартиры. Ранее RT рассказывал о семье Гисматуллиных, которая несколько лет не могла добиться предоставления отдельного жилья.

© Фото из личного архива

Ильдар Гисматуллин — тяжелобольной подросток, о котором RT выпустил серию материалов, в скором времени переедет в свою собственную квартиру. Жильё для него приобрёл депутат Государственного совета Республики Татарстан Илья Вольфсон.

По словам парламентария, узнав о семье Гисматуллиных, он решил им помочь.

«Меня впечатлило, что, несмотря на все проблемы со здоровьем, Ильдар делает очень многое, чтобы помочь другим детям с тяжёлыми заболеваниями, — рассказывает Вольфсон. — Его вклад в помощь казанскому хоспису неоценим. Нам всем есть чему поучиться у этого юного героя. Конечно, это во многом заслуга его мамы Лилии. Она воспитывает в нём лучшие человеческие качества, это дорогого стоит. Из-за тяжёлой болезни Ильдара почти каждый день для них становится испытанием, проверкой на прочность. И переживания из-за вопроса с жильём только усугубляли их положение. Поэтому я принял решение оплатить стоимость квартиры, чтобы в ближайшее время они смогли переехать и жить отдельно».

© Фото из личного архива

Три года судебных тяжб

В течение нескольких месяцев RT освещал историю Ильдара. Его мать Лилия Гисматуллина обратилась в проект «Не один на один» в июне прошлого года.

Женщина рассказала, что несколько лет не может добиться выделения сыну положенной по закону квартиры. Ильдар страдает от тяжёлого заболевания — энцефалотригеминального ангиоматоза (синдром Штурге — Вебера), которое провоцирует у него частые и тяжёлые приступы эпилепсии.

Эпилепсия с частыми припадками входит в перечень тяжёлых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире.

Сейчас Ильдар вместе с матерью и родственниками ютится в двухкомнатной квартире площадью 57,8 кв. м. Одна комната принадлежит им, а в другой проживают сестра Лилии и её младший сын. Во время приступов мальчику нужен абсолютный покой и тишина. Но добиться таких условий при совместном проживании с другой семьёй трудно.

В 2018 году Лилия обратилась в управление жилищной политики исполнительного комитета муниципального образования (ИКМО) города Казани с заявлением о постановке на учёт на улучшение жилищных условий, но получила отказ. Чиновники ссылались на то, что на каждого члена семьи приходится по 14,27 кв. м при норме 12 кв. м на человека.

Лилия подала иск в суд, который обязал администрацию повторно рассмотреть заявление о постановке Ильдара на учёт. Однако чиновники ещё раз отказали.

Прокуратура опротестовала это решение, признав его незаконным, но глава исполкома вновь не принял никаких мер по обеспечению Ильдара квартирой.

После обращения Лилии в проект «Не один на один» к истории подключились Генпрокуратура РФ, Следственный комитет. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность») в отношении неустановленных сотрудников исполнительного комитета и муниципальных учреждений города Казани. Позже дело было передано для расследования во второй отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СК РФ по РТ.

В феврале этого года кассационный суд оставил без удовлетворения жалобу прокурора Казани по делу Ильдара.

Не выстроена система

Как пояснил RT депутат Илья Вольфсон, в соответствии со ст. 49, п. 2 Жилищного кодекса РФ муниципальные власти имеют право предоставлять жильё по соцнайму только гражданам, признанным малоимущими в установленном порядке.

«В том числе это относится и к семьям, имеющим право на внеочередное предоставление жилья, однако семья Гисматуллиных малоимущими не признана, — комментирует парламентарий. — Это и стало причиной долгих судебных разбирательств».

Вместо отдельного жилья семьям, которые не признаны малоимущими, положена субсидия на его приобретение. Они заключают договор социальной ипотеки и обязаны выплачивать ежемесячные взносы. Для Гисматуллиных с доходом в 25 тыс. рублей на двоих вариант с ипотечными платежами неподъёмный.

«Проблема не в том, что на местах работают жестокие чиновники, которые хотят издеваться над людьми, а в том, что не выстроена работающая система. И это касается не только Казани», — заключил Вольфсон.

После обращения мэра Казани Государственный жилищный фонд РТ (ГЖФ) согласился предоставить квартиру семье Гисматуллиных по себестоимости — за 2,1 млн рублей.

© Фото из личного архива

Как рассказала RT мать Ильдара Лилия Гисматуллина, договор социальной ипотеки она заключила в марте, а на прошлой неделе её с Ильдаром пригласил на встречу Илья Вольфсон.

«Мы приехали к нему в офис, познакомились, поговорили. Он рассказал, что знает про нашу проблему и решит её. На следующий день я донесла документы, после этого была произведена оплата. После того как деньги поступили на счёт ГЖФ, мы съездили посмотрели квартиру. Это новая двухкомнатная квартира в жилом районе «Салават Купере». Ильдар был счастлив, он был в шоке и не верил, что всё закончилось. Он много хороших слов и пожеланий сказал Илье Светославовичу, подарил ему именную куклу — маленькую копию себя. Мою благодарность не выразить. Это, безусловно, и ваша заслуга. Спасибо, что вы всегда были вместе с нами, спасибо, что боролись за правду. Наши сердца всегда будут рядом с вами. Пусть ваши желания всегда исполняются», — поблагодарила Лилия Гисматуллина.