СК возбудил дело по факту непредоставления жилья ребёнку-инвалиду в Казани

Историей Ильдара Гисматуллина — ребёнка-инвалида из Казани, о котором RT сделал серию материалов, заинтересовался Следственный комитет. После обращения матери мальчика к главе ведомства Александру Бастрыкину следственное управление по Республике Татарстан провело проверку и возбудило уголовное дело о халатности в отношении неустановленных сотрудников администрации и муниципальных учреждений города Казани. Чиновники уже более двух лет отказывают тяжелобольному ребёнку в предоставлении положенного ему по закону жилья.

© Фото из личного архива

Вслед за Генеральной прокуратурой РФ историей 15-летнего тяжелобольного ребёнка-инвалида из Казани Ильдара Гисматуллина заинтересовался Следственный комитет.

Как рассказала RT мать мальчика, следственный отдел по Вахитовскому району города Казани СУ СК России по Республике Татарстан возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) в отношении неустановленных сотрудников исполнительного комитета и муниципальных учреждений города Казани.

Мать-одиночка Лилия Гисматуллина уже более двух лет судится с местными чиновниками, пытаясь доказать, что её сын имеет право на внеочередное предоставление жилья по договору социального найма.

Согласно приказу Минздрава России от 29 ноября 2012 года №987н, эпилепсия с частыми припадками, которой страдает Ильдар, входит в перечень тяжёлых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире.

Поэтому, в соответствии со ст. 51 и 57 Жилищного кодекса РФ, Ильдару положено предоставление вне очереди отдельного жилья по договору социального найма.

Однако чиновники не спешат выдавать ребёнку положенное по закону жильё.

Сначала сотрудники администрации города Казани не хотели признавать Ильдара нуждающимся в жилье. После вмешательства прокуратуры подростка поставили на учёт, но квартиру не предоставили.

В администрации утверждают, что вместо отдельного жилья Гисматуллиным положена субсидия на его приобретение, поскольку семья не признана малоимущей.

Как мать-одиночка будет выплачивать ипотеку, если её месячный доход на двоих с больным сыном не превышает 25 тыс. рублей, чиновники не объясняют.

По словам Лилии, в скором времени её ознакомят с постановлением о возбуждении уголовного дела.

«Мне позвонили из Следственного отдела по Вахитовскому району и сообщили, что возбуждено уголовное дело о халатности. И меня приглашают на допрос в качестве законного представителя потерпевшего, то есть моего сына, — рассказала RT Гисматуллина. — В деле фигурируют два факта: первый — что нас не ставили на учёт, а второй — что отказывают в предоставлении жилья. Сейчас круг лиц не установлен, но речь идёт о сотрудниках администрации Вахитовского района города Казани».

Источники RT в Следственном комитете РФ подтвердили эту информацию.

Ранее в Следственном управлении по Республике Татарстан официально сообщали RT, что следственным отделом по Вахитовскому району города Казани СУ СК России по РТ проводится доследственная проверка, в ходе которой выясняются все обстоятельства произошедшего.

«Ребёнок доброй воли»

Ильдар Гисматуллин родился с редким диагнозом — энцефалотригеминальным ангиоматозом (синдром Штурге — Вебера), который проявляется у него в виде опухоли сосудов головного мозга и сопровождается тяжёлыми сопутствующими заболеваниями: левосторонним гемипарезом, оперированной глаукомой, интеллектуальной недостаточностью, а также локализованной (фокальной) симптоматической эпилепсией. Опухоль неизлечимая и неоперабельная из-за слишком большой площади поражения.

© Фото из личного архива

Но, несмотря на тяжёлое заболевание, Ильдар находит силы и возможности помогать подопечным Казанского детского хосписа. Посещая концерты и спортивные мероприятия, он приглашает к больным детям артистов и звёзд спорта.

По его просьбе к детям приезжали спортсмены из волейбольного клуба «Зенит-Казань», заслуженный артист России Салават Фатхетдинов, ВИА «Волга-Волга», певец Элвин Грей.

На свой день рождения Ильдар попросил у местного бизнесмена в качестве подарка сделать ремонт в детской игровой комнате хосписа, а в период пандемии собирал деньги на продукты и средства гигиены для маленьких пациентов.

За свою помощь он получил звание «Ребёнок доброй воли». О мальчике не раз выходили сюжеты на центральном телевидении.

Живут Гисматуллины в квартире площадью 57,8 кв. м. В одной комнате — сестра Лилии с младшим сыном, в другой — Лилия и Ильдар.

Согласно федеральному законодательству, Ильдару с его заболеванием положено отдельное жильё.

В исполнительном комитете муниципального образования города Казани настаивают, что администрация предоставляет жильё по договорам социального найма в первую очередь малоимущим гражданам.

Гисматуллины малоимущими формально не могут быть признаны, так как их доход на двоих составляет 25 тыс. рублей: 10 тыс. — пособие по уходу за инвалидом и 15 тыс. — пенсия Ильдара. МРОТ по Республике Татарстан для бюджетников составляет 12 130 руб.

По словам представителей исполкома, полномочия по предоставлению жилья другим категориям граждан им не переданы.

При этом чиновники приняли Ильдара на учёт как страдающего тяжёлой формой заболевания в соответствии с приказом Минздрава РФ №987н. Таким образом, по действующему законодательству он, как лицо, страдающее хроническим заболеванием, имеет право на предоставление жилья по договору социального найма вне очереди.

Однако в администрации заявляют, что в Татарстане инвалидам, страдающим тяжёлыми формами хронических заболеваний, выделяется именно жилищная субсидия, а не жильё.

Вместе с тем предусмотренная законом РТ от 8 декабря 2004 года №63-ЗРТ «Об адресной социальной поддержке населения в Республике Татарстан» выдача субсидий на приобретение жилого помещения в данном случае служит дополнительной мерой поддержки и не может подменять собой право гражданина на получение жилья по договору социального найма.

Помощь из Москвы

В сентябре RT опубликовал материал о нескольких семьях из Зеленодольского района Республики Татарстана, в которых воспитываются дети-инвалиды. Как и Ильдару, им не выделяли положенного по закону жилья.

После обращения матерей к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину в отношении неустановленных сотрудников муниципальных учреждений Зеленодольского района было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Вслед за этим исполком муниципального района пообещал обеспечить квартирами две семьи.

Гисматуллина расказала, что, узнав из публикации RT о возбуждении уголовных дел в отношении чиновников из Татарстана, не обеспечивших жильём детей-инвалидов, тоже решила обратиться к главе СКР.

«После того как я прочитала материал RT о том, что в истории, аналогичной нашей, были возбуждены уголовные дела о халатности чиновников, я направила обращение зампреду комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксане Пушкиной, и после этого глава Следственного комитета обратил внимание на нашу проблему», — рассказывает мать Ильдара.

В свою очередь, RT также направил запрос в СК с просьбой оказать семье Гисматуллиных содействие в решении проблемы. Ранее, после публикации RT об Ильдаре, в Генеральной прокуратуре РФ пообещали проконтролировать обеспечение тяжелобольного ребёнка жильём.

«За два года, куда бы я ни обращалась, в Казани меня игнорировали, поэтому я обратилась к Александру Бастрыкину. Сейчас я верю только Генпрокуратуре РФ и Следственному комитету РФ. И какая-либо помощь нам пока приходит только из Москвы», — говорит Лилия.