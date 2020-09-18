Матери детей-инвалидов из Татарстана пытаются добиться положенного им по закону жилья

В проект RT «Не один на один» обратились матери детей-инвалидов из Зеленодольского района Татарстана. Женщины жалуются, что длительное время им не выделяют положенное по закону жильё. После того, как они обратились к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, в отношении неустановленных сотрудников муниципальных учреждений Зеленодольского района было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Позже оно было перенаправлено во второй отдел по расследованию особо важных дел СКР по Татарстану. По словам матерей, после этого чиновники исполкома пообещали выделить жильё, но окончательно вопрос до сих пор не решён.

© Фото из личного архива

Жительницы Зеленодольского района Республики Татарстан Кристина Садко, Алёна Шиндяева и Гюзель Карпова, воспитывающие детей-инвалидов, прислали в редакцию RT коллективное письмо, в котором рассказали, что на протяжении нескольких лет проживают в тяжёлых условиях и не могут получить положенное по закону жильё.

Все они имеют право на предоставление квартир во внеочередном порядке, так как в каждой из этих семей есть ребёнок-инвалид.

Женщины обращались за помощью к уполномоченному по правам человека, уполномоченному по правам ребёнка, к президенту Татарстана, депутатам, в прокуратуру. Лишь после письма на имя председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина их дело сдвинулось с мёртвой точки.

Следственное управление СКР по Республике Татарстан возбудило уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ (Халатность) в отношении неустановленных сотрудников исполнительного комитета и муниципальных учреждений Зеленодольского района Татарстана.

По версии следствия, с 2009 по 2020 год в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами своих обязанностей и в нарушение федерального законодательства 15 семей, в которых воспитываются дети-инвалиды, не получили жильё во внеочередном порядке.

Сейчас это дело ведёт второй отдел по расследованию особо важных дел СКР по Татарстану.

Исполком пытался договориться

Многодетная мать 31-летняя Кристина Садко воспитывает троих несовершеннолетних детей. У среднего сына, 9-летнего Никиты, детский церебральный паралич (ДЦП) и симптоматическая эпилепсия. Мальчик самостоятельно не ходит и нуждается в постоянном уходе, поэтому Кристина не работает.

«Никита учится в третьем классе, — рассказывает мама мальчика. — Я с ним посещаю школу. В классе сижу с ним за одной партой и помогаю. Интеллект у него сохранный, и я изначально настаивала на том, что он должен учиться в общеобразовательной школе».

© Фото из личного архива

По словам Садко, она была включена в список граждан, нуждающихся в предоставлении жилого помещения вне очереди, в ноябре 2017 года.

Вместе с детьми и своей матерью она проживает в однокомнатной квартире площадью 31 кв. м, где нет места даже для кроватей на всех членов семьи, не говоря уж о технических средствах реабилитации для ребёнка-колясочника.

«После возбуждения уголовного дела исполком пытался с нами договориться, — вспоминает Кристина. — Предлагали субсидию в размере 1,7 млн рублей. Я им объясняла, что этих денег на жильё не хватит. Так как к решению мы не пришли, я написала на имя Бастрыкина ещё одно письмо, после чего уголовное дело передали во второй отдел по особо важным преступлениям. Тогда с нами связались из исполкома и предложили посмотреть резервные квартиры государственного жилищного фонда при президенте Республики Татарстан».

Жилья у нас нет

Вместе с Садко повторное письмо на имя Бастрыкина написала ещё одна жительница Зеленодольского района 39-летняя Алёна Шиндяева. Она растит двоих детей. У старшего сына, 14-летнего Саши, тяжёлая форма ДЦП, синдром Веста, симптоматическая эпилепсия с частыми припадками, глубокая умственная отсталость, спастический тетрапарез.

«В результате тяжёлых родов ребёнок получил травму, — вспоминает Алёна. — У меня клинически узкий таз. Врачи его не померили, не оценили обстановку. В результате ребёнок оказался в реанимации. Там мне сразу сказали, что он будет тяжелобольным. Саша не ходит, не сидит, не разговаривает, даже не держит голову. Он лежачий. Из всех органов у него хорошо работает только слух, поэтому мы не учимся».

Вместе с мужем и детьми Алёна проживает в комнате 18 кв. м в квартире, принадлежащей её матери. Семья стоит в очереди на получение жилья во внеочередном порядке с 2015 года.

По словам Шендяевой, тогда они были 15-ми в очереди.

Алёна рассказывает, что она неоднократно приходила в администрацию, чтобы узнать, когда они получат квартиру, но каждый раз ей сообщали, что жилья нет.

© Фото из личного архива

«Мы писали в прокуратуру, аппарат президента Татарстана, уполномоченным по правам ребёнка, депутатам. К нам домой приходили сотрудники администрации, говорили: «Мы понимаем ваше тяжёлое положение, но жилья у нас нет», — отмечает Алёна.

Шиндяева говорит, что после обращения в Следственный комитет администрация предложила ей и Кристине Садко трёхкомнатные квартиры из государственного жилищного фонда при президенте Республики Татарстан. Женщины уже ездили их смотреть и заключили договор с фондом.

«Единственный вариант, который нам предложили — это оформить выделение нам жилья по договору социальной ипотеки, — объясняет Садко. — Мы с Алёной написали заявления на получение субсидии. Её обещают выделить в 2021 году. А пока нам на счета перевели сумму, которая должна вместе с субсидией полностью покрыть стоимость зарезервированных за нами квартир. По крайней мере, нам так сказали в администрации. Но гарантий, что мы получим квартиру, пока нет».

Год кормят «завтраками»

48-летняя Гюзель Карпова, воспитывающая 18-летнего сына, инвалида I группы Илью, стоит в очереди на получение жилья уже восемь лет. В 2012 году женщина подала документы как малоимущая.

У Ильи диагноз ДЦП. С 2011 года парень занимается параолимпийским видом спорта — бочча. Является призёром России и Татарстана. Сейчас его готовят к выступлениям за Татарстан в толкании ядра и гонкам на колясках. Четыре раза в неделю он посещает тренировки. Гюзель не работает, ухаживает за сыном. Живут на пенсию и пособие по уходу за инвалидом.

Гюзель проживала в квартире, расположенной в историческом районе.

Согласно документам, которые были на руках у женщины, её жильё должно было реставрироваться. Однако в 2015 году ей стали приходить письма о том, что дом является аварийным.

«У людей, проживающих в аварийном жилье, исполком выкупал квартиры по цене 11 тысяч за квадратный метр. Когда меня в 2016 году выселили, то заплатили выкупную в размере 391 тыс. рублей. И вот куда хочешь, туда и иди с этими деньгами. Нас пытались загонять в ипотеку. Но как я, признанная малоимущей, неработающая и с ребёнком-инвалидом могла потянуть ипотеку?» — возмущается женщина.

© Фото из личного архива

По словам Карповой, она судится с администрацией уже четыре года. За это время удалось через суд доказать право на внеочередное предоставление жилья.

Год назад их переселили в квартиру площадью 53 кв. м, принадлежащую некоммерческой организации «Государственный жилищный фонд при президенте Республики Татарстан». При этом документов на оформление жилья в собственность до сих пор нет. Прописка у Гюзель и её сына все ещё по старому месту жительства, но с учёта они там уже сняты.

«Мы натуральные бомжи, — говорит Карпова. — В администрации нас уже год кормят «завтраками» — то у них пандемия, то документы долго оформляются, то надо деньги изыскать, чтобы жильё в собственность предоставить. Благодаря обращению к Бастрыкину в администрации зашевелились. Нас вызывали в республиканскую прокуратуру, мы там давали показания. В итоге нам опять пообещали, что решат вопрос в ближайшее время. Но пока всё только на словах».

Свободный жилфонд отсутствует

Как сообщили RT в администрации Зеленодольского района Татарстана, муниципальный жилищный фонд освобождается в случае смерти нанимателя, и, как правило, это старые дома и жилые помещения, не соответствующие требованиям и условиям для проживания инвалидов и семей с детьми-инвалидами.

«В связи с тем, что в 2019 году завершена Республиканская адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 2013—2017 гг., свободный жилой муниципальный фонд практически отсутствует, — комментируют представители исполкома. — Предоставить жилые помещения вне очереди гражданам указанной категории не представляется возможным».

Вместе с тем, как пояснили чиновники, за Садко и Шиндяевой действительно закреплены трёхкомнатные квартиры общей площадью 85,6 кв. метров каждая.

«Денежные средства для приобретения жилых помещений перечислены в НО «Государственный жилищный фонд при президенте Республики Татарстан. Сведения по семьям Садко К.П. и Шиндяевой А.В. направлены в Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан для включения в Республиканский реестр на получение жилищной субсидии. После перечисления жилищной субсидии на счёт НО «Государственный жилищный фонд при президенте Республики Татарстан» семьи Садко К.П. и Шиндяевой А.В. смогут оформить квартиры в собственность», — заявили в исполкоме.

При этом по поводу Карповой в администрации лишь подтвердили, что она проживает в квартире, предоставленной НО «Государственным жилищным фонд при президенте Республики Татарстан». Однако не уточнили, когда она будет оформлена в её собственность.

«Исполнительным комитетом Зеленодольского муниципального района принимаются меры по выкупу у НО «Государственный жилищный фонд при президенте Республики Татарстан» указанного жилого помещения для последующего оформления в собственность семьи Карповой Г.И», — указали в ведомстве.