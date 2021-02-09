Ребёнку с инвалидностью из Казани отказали в предоставлении жилья в кассационном суде

Кассационный суд Самарской области не удовлетворил жалобу прокурора Казани к городскому исполкому по делу 16-летнего ребёнка с инвалидностью Ильдара Гисматуллина. Представитель надзорного ведомства пытался опротестовать решение суда первой инстанции, по которому тяжелобольному мальчику отказали в предоставлении квартиры по договору социального найма. Чиновники предлагают его матери Лилии Гисматуллиной получить жилищную субсидию и оформить социальную ипотеку. Однако неработающая мать-одиночка с доходом 25 тыс. рублей на двоих не готова оплачивать ежемесячные взносы.

© Фото из личного архива

Шестой кассационный суд общей юрисдикции оставил без удовлетворения жалобу прокурора Казани на решение исполнительного комитета муниципального образования города по делу об обеспечении жильём героя материалов RT 16-летнего ребёнка-инвалида Ильдара Гисматуллина.

Надзорное ведомство оспаривает решение Вахитовского районного суда, согласно которому исполком не может предоставить тяжелобольному мальчику квартиру, так как он не признан малоимущим.

«Мы так долго ждали этого решения суда, — рассказывает RT мать Ильдара Лилия Гисматуллина. — И когда я узнала, что нам опять отказали, я почувствовала страх и пустоту. Как будто лишили главного — прав человека. Это какое-то бесконечное издевательство. Как тут не плакать. Хочется кричать от бессилия. Никому мы не нужны: ни мы, ни наши дети».

Шанс отстоять право Ильдара на жильё всё ещё есть — в Верховном суде и Конституционном суде РФ.

«В прокуратуре мне обещали идти до конца, чтобы я не переживала, но пока после кассации со мной никто не связывался, и я не знаю, продолжат ли они нас защищать в надзорных инстанциях», — говорит Лилия.

По словам женщины, в январе она заболела коронавирусом и из-за того, что не могла изолироваться, заразила Ильдара.

«Мы живём в одной комнате, я не могла изолироваться и заразила его. Благо всё прошло в лёгкой форме, потому что тяжёлую он бы не перенёс», — объясняет Лилия.

Двухлетняя борьба

Ильдар страдает от тяжёлого заболевания, при котором по закону ему положено отдельное жильё. Сначала чиновники отказывались ставить мальчика на учёт. После вмешательства прокуратуры его внесли в списки очередников.

© Фото из личного архива

Сейчас семья ютится в одной из комнат в квартире площадью 57,8 кв. м. В другой комнате живёт сестра Лилии со своим младшим сыном.

При этом Ильдар страдает от частых эпилептических припадков, которые вызваны у него энцефалотригеминальным ангиоматозом (синдром Штурге-Вебера).

Согласно приказу Минздрава России от 29 ноября 2012 года №987н, эпилепсия с частыми припадками входит в перечень тяжёлых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире.

Несмотря на наличие федерального закона, который говорит о том, что тяжелобольной ребёнок обязан получить жильё вне очереди, чиновники на местном уровне реализовать это право мальчика не могут.

В мэрии Казани утверждают, что Ильдар не может претендовать на жильё по договору социального найма, так как не признан малоимущим. Ему положена жилищная субсидия в рамках социальной ипотеки.

Однако Лилия не может позволить себе ипотеку. Мать-одиночка не работает, так как постоянно ухаживает за Ильдаром.

Семья живёт на пособия: 10 тыс. рублей — по уходу за инвалидом и 15 тыс. — пенсия Ильдара. На двоих выходит 25 тыс. Это на несколько тысяч выше МРОТ по Республике Татарстан, поэтому чиновники отказываются признавать семью малоимущей.

Прокуратура Казани подала иск в суд в интересах Ильдара и потребовала обязать чиновников предоставить мальчику благоустроенное жилое помещение вне очереди по договору социального найма.

Первый иск от прокурора города к исполкому был подан в феврале 2020 года. Решением Вахитовского районного суда города Казани от 3 июня 2020 года он был оставлен без удовлетворения.

В том же месяце прокурор Казани внёс апелляционное представление в Верховный суд Республики Татарстан. Однако суд всё равно оставил в силе решение первой инстанции.

В ноябре, после публикации на RT серии текстов об Ильдаре, к истории подключился Следственный комитет.

После обращения к главе ведомства Александру Бастрыкину следственный отдел по Вахитовскому району города Казани СУ СК России по Республике Татарстан возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность») в отношении неустановленных сотрудников исполнительного комитета и муниципальных учреждений города Казани.

По словам Гисматуллиной, в декабре прошлого года дело было передано для расследования во второй отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СК РФ по РТ.

Ипотека без гарантий

По словам Лилии, в конце декабря сотрудники исполкома уговаривали её улучшить жилищные условия путём оформления социальной ипотеки.

© Фото из личного архива

«От всех подобных предложений я отказывалась. Наш доход на двоих составляет 25 тыс. рублей, о какой социальной ипотеке может идти речь, когда ежемесячные расходы в месяц превышают данную сумму, — рассказывает Лилия. — Но потом прокурор Вахитовского района мне сообщил, что для скорейшего разрешения вопроса по обеспечению жильём моего сына есть благотворитель, который готов в дар преподнести Ильдару квартиру, и задал вопрос, согласна ли я с этим. Конечно, как мать ребёнка-инвалида, я согласилась и написала объяснение в прокуратуре района, что я как законный представитель не возражаю в качестве улучшения жилищных условий моего сына получить жильё любым законным путём, в том числе с привлечением помощи от благотворителей».

Вместе с представителями исполкома и прокуратуры Лилия посмотрела предложенные квартиры и выбрала понравившуюся. Однако жильё не оформили в дар, а предложили подписать договор социальной ипотеки.

«В Исполкоме мне пояснили, что государственный жилищный фонд РТ может обеспечить жильём только посредством социальной ипотеки. После подписания договора благотворитель внесёт денежную сумму в размере стоимости выбранной квартиры на счёт ГЖФ РТ, после чего квартира переходит в собственность. Каких-либо письменных гарантий, что после подписания договора они поручаются за благотворителя, предоставить мне не смогли, поэтому я отказалась».

Однако, по словам Лилии, чуть позже она получила письмо по почте о том, что вместе с Ильдаром они стоят на очереди на социальную ипотеку.

«Участвовать в программе социальной ипотеки я и моя семья не намерены. Каким образом мы туда попали, мне не понятно», — говорит Лилия.