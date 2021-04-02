«Хотел выбрать себе цель — подрыв мечети»: ФСБ задержала планировавшего нападение жителя Барнаула

В Алтайском крае задержан местный житель, сторонник украинской националистической организации, который планировал провести «акции устрашения» против местного населения и выходцев из Центрально-Азиатского региона. Его целями были объекты массового скопления мусульман и органы государственной власти. ФСБ опубликовала запись допроса задержанного, на которой он рассказал о намерении взорвать мечеть в Барнауле.

Сотрудники ФСБ России задержали жителя Алтайского края, который планировал совершить «акции устрашения» в регионе. В пресс-службе ведомства пояснили, что его деятельность была пресечена в рамках уголовного дела по статье 205.3 УК РФ (прохождение обучения для осуществления террористической деятельности).

«В городе Барнауле задержан местный житель, гражданин РФ 2000 г.р., планировавший по заданию так называемого куратора украинской националистической организации «Этническое национальное объединение» («ЭНО») совершить акции «прямого действия», направленные на устрашение местного населения, в том числе выходцев из Центрально-Азиатского региона, в отношении объектов массового скопления мусульман», — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идёт об организации, созданной для координации действий националистов Украины, Белоруссии и России при проведении акций «прямого действия» в отношении лиц неславянской внешности и органов государственной власти. Отмечается, что объединение ведёт пропагандистскую работу в соцсетях.

По местам проживания задержанного силовики нашли взрывчатку, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, экстремистскую литературу, а также средства коммуникации с фотографиями предполагаемых объектов атаки, направленные им украинскому «куратору».

Как сообщили в ФСБ, задержанный сознался в инкриминируемом ему преступлении. По данным ведомства, в феврале 2021 года злоумышленник «инициативно вышел на контакт с представителем группировки «в связи с недовольством государственной политикой в сфере миграции». После этого ему поручили выбрать объект для нападения и совершить или поджог, или «иные устрашающие население действия».

Ведомство также опубликовало запись задержания и допроса злоумышленника. Задержанный рассказал о полученных им инструкциях. По его словам, он пытался вступить в радикальную ячейку националистической организации.

«Я связался с координатором. Он выдал ряд заданий. Первое задание было сфотографировать и провести разведку на местности возле объектов — точек торговли, принадлежащих лицам неславянской внешности», — рассказал злоумышленник.

Он также сообщил, что следующим заданием было «провести уничтожение объекта». Задержанный пояснил, что способы выполнения этой задачи были «выборочными» для каждого человека.

«Можно было провести поджог, он предполагался как самый простой вариант, либо, например, подрыв, — сказал он. — Хотел выбрать себе цель — подрыв мечети барнаульской».

Борьба с украинскими радикальными сообществами в России

В марте ФСБ сообщила о задержании 14 членов украинского молодёжного радикального неонацистского сообщества «М.К.У.». 13 человек были задержаны в Геленджике, ещё один — в Ярославле. По данным силовиков, группа была организована в 2019 году под идеологическим воздействием руководителя сообщества «М.К.У.».

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Впоследствии задержанные получили от него и других участников движения, находящихся в Киеве и Харькове, инструкции по совершению терактов, массовых убийств и насильственных акций в отношении граждан. Уточняется, что члены М.К.У. «тренировались» на бездомных и представителях молодёжных субкультур.

Кроме того, злоумышленники сожгли копию Знамени Победы для «демонстрации приверженности нацистской идеологии». По данным ФСБ, видеоотчёт об этой акции задержанные отправили кураторам на Украину.

По адресам проживания задержанных силовики нашли «значительное количество нацистских материалов, холодное оружие, средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия».

В феврале ФСБ при участии МВД и СК задержала ещё одну группу сторонников «М.К.У.» в Воронеже. По информации силовиков, участники группы причастны к пропаганде идеологии неонацизма, массовых убийств и провоцированию межнациональных конфликтов. У задержанных нашли экстремистскую литературу, символику националистических организаций и холодное оружие.

По данным регионального управления Следственного комитета, житель Воронежа создал преступную группу для возбуждения национальной розни. Для этого он и его сообщник наносили на стены домов в разных районах города экстремистские надписи. Одного из членов группы также подозревают в нападении на человека и его избиении.