В соответствии с Конституцией: Совет Федерации одобрил закон о президентских сроках

Совет Федерации одобрил закон, который, помимо прочего, даёт право действующему президенту вновь баллотироваться на пост главы государства. Документ приводит законодательство о выборах и референдумах в соответствие с поправками, внесёнными в Конституцию России летом 2020 года. Согласно одной из поправок, положение Конституции, ограничивающее пребывание на посту президента двумя сроками, не применяется к главе государства, который занимал эту должность на момент вступления поправки в силу. Законом также устанавливаются требования к депутатам Госдумы и главе ЦИК.

Совет Федерации одобрил закон, который, помимо прочего, даёт право действующему президенту России вновь баллотироваться на пост главы государства.

Как уточняется на сайте Совфеда, документ приводит законодательство о выборах и референдумах в соответствие с поправками, внесенными в Конституцию России летом 2020 года.

По нынешнему российскому законодательству одно и то же лицо не может занимать пост президента более двух раз. Однако, согласно одной из принятых поправок в основной закон страны, данное ограничение не распространяется на тех, кто занимал должность главы государства до вступления в силу изменений к Конституции РФ.

Ранее, 24 марта, соответствующий закон в третьем и окончательном чтении приняла Государственная дума.

Законом «О выборах Президента РФ» также предусматривается, что президентом Российской Федерации может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 лет, не имеющий и не имевший в прошлом иностранного гражданства либо вида на жительство. Исключение составляют случаи, когда кандидаты были гражданами иностранного государства, принятого в состав РФ (полностью или частично).

РИА Новости

© Михаил Климентьев

Напомним, 15 января 2020 года президент России Владимир Путин в ходе ежегодного обращения к Федеральному собранию вынес на обсуждение ряд конституционных поправок, касающихся как социальных, так и политических вопросов. Помимо прочего, он предложил включить в Конституцию требование к лицам, претендующим на президентское кресло, о необходимости проживания в России не менее 25 лет и отсутствии иностранного гражданства.

Позже депутат от «Единой России» Валентина Терешкова предложила внести изменения в основной закон страны, отменив ограничения по количеству президентских сроков, или же принять поправку, которая позволит действующему главе государства после вступления в силу новой редакции Конституции участвовать в выборах на этот пост. Сам Путин, комментируя предложение, подчеркнул, что такое решение возможно только в том случае, если инициативу поддержат граждане. Он также добавил, что данный вопрос должен оценить Конституционный суд.

16 марта Конституционный суд признал законными предложенные поправки к Конституции.

Общероссийское голосование по внесению поправок в основной закон проходило в течение недели — с 25 июня по 1 июля 2020 года. За изменения высказались 77,92% голосовавших. При этом против поправок к Конституции выступили 21,27%.

Поправки в Конституцию России вступили в силу 4 июля.

Помимо изменений, касающихся президента России, поправками, в частности, закрепляется обязательная индексация пенсий, пособий и иных социальных выплат. Также в Конституции прописано, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума. Кроме того, фиксируется положение о правопреемстве России в отношении СССР, статус русского языка как языка государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов России. Дети объявляются важнейшим приоритетом государственной политики.

«Эти поправки будут укреплять нашу государственность и будут создавать условия для поступательного развития нашей страны на десятилетия вперёд», — подчеркнул Владимир Путин после завершения голосования.

Другие изменения в законодательстве о выборах

Законом, одобренным Советом Федерации, также устанавливаются новые требования к депутатам Госдумы и главе ЦИК.

Также по теме «Будут укреплять нашу государственность»: Путин оценил принятые поправки к Конституции РФ Президент Владимир Путин выразил уверенность в том, что внесение поправок в текст Конституции РФ было правильным шагом. По словам...

Так, председателем Центральной избирательной комиссии может быть гражданин РФ, достигший возраста 30 лет. Кроме того, его полномочия могут быть досрочно прекращены по мотивированному представлению ЦИК РФ, внесенному в орган, назначивший этого члена комиссии.

Депутатом Госдумы может быть гражданин, постоянно проживающий в России.

«Не имеет права быть избранным депутатом Госдумы гражданин РФ, осуждённый к лишению свободы за совершение отдельных видов преступлений средней тяжести (всего 55 составов) и имеющий на день голосования неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, — до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости», — уточнили в Совфеде.

Законом также уточняются положения о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, времени начала агитационного периода для кандидата, выдвинутого политической партией по одномандатному избирательному округу, и ряд иных положений.